“Não quero continuar tendo jogador popstar”, dispara presidente do PSG

Após uma temporada conturbada ainda que com o título do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain aparentemente será administrado de outra forma na próxima temporada. Em entrevista à revista francesa France Football neste domingo, o presidente e dono do clube, Nasser Al Khelaifi falou duramente sobre o comportamento de alguns atletas e deu o recado: não aceitará aqueles que não estejam comprometidos com os objetivos propostos.

“Os jogadores terão que assumir responsabilidades muito maiores do que antes na próxima temporada. Tem que ser completamente diferente. Terão que fazer mais, trabalhar bem mais. Não estão aqui no Paris-Saint Germain para se divertirem. E se não concordarem com este ponto de vista, as portas estão abertas. Adeus! Não quero continuar a ter jogadores com comportamentos de popstar”, afirmou. O conteúdo completo irá ao ar na próxima terça-feira.

As críticas vêm em momento conturbado tanto dentro de campo quanto fora. Dentro das quatro linhas, o PSG venceu o Francês com folga, é verdade, porém foi eliminado precocemente da Liga dos Campeões pelo Manchester United, maior desejo do clube, e também da Copa da Liga Francesa. Além disso, perdeu a final da Copa da França para o Rennes, em episódio que ficou marcado pela agressão de Neymar a um torcedor.

Falando no brasileiro, ele é um dos grandes destaques fora dos gramados. Contratado em 2017 por um valor exorbitante, o craque ainda não conseguiu mostrar seu futebol devidamente, seja por conta de lesões, seja por se envolver em polêmicas com outros jogadores ou fora dos gramados – atualmente ele está sendo investigado por uma acusação de estupro.

Além dele, Mbappé foi outro que se envolveu em uma polêmica. O jovem francês e joia da casa admitiu, após um evento, que poderia deixar o PSG em busca de novos projetos – o episódio deixou o clima ainda mais tenso em Paris.