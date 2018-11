Willian exalta Felipão após conquista do título: “Criamos identidade”

Willian foi o atleta que mais entrou em campo pelo Palmeiras em 2018, em 68 oportunidades. Para coroar suas atuações, ele não só foi o artilheiro da equipe no ano, com 19 gols, como deu o passe para Deyverson fazer o tento do título contra o Vasco, em São Januário, no último domingo. Segundo o atacante, quando o coletivo é forte, o individual acaba aparecendo, porém, ele ressaltou a chegada de Luis Felipe Scolari como um grande diferencial.

“Eu gosto sempre de valorizar todos os profissionais desde o começo do ano. Com o Roger, tivemos uma relação muito boa, nos ajudou muito, mas o futebol tem esses momentos. Com a chegada do Felipão, com toda sua experiência e tudo que ele poderia agregar, conseguimos acatar bem todas as informações e ideias, e a gente criou uma identidade”, iniciou em entrevista a Fox Sports. “Conseguimos manter a regularidade nos momentos mais difíceis, como nas eliminações da Copa do Brasil e Libertadores, tivemos esse pontos de equilíbrio e por isso eu valorizo toda essa experiência e bagagem do Felipão. Sempre quando o grupo tava ‘meio assim’, ele vinha conversar, sempre nos lapidando, sempre encaixando uma palavra, essa foi a diferença”, disse o jogador.

VEJA MAIS:

Título tem Lima recordista, Deyverson herói e premia três tetras

Após deslanchar com Felipão, Luan destaca rodízio por título nacional

Título brasileiro marca redenção de Felipão em âmbito nacional

Com “sangue verde”, Deyverson agradece a Felipão e lembra Cuca

Weverton revela quais foram as duas defesas mais importantes para o título

Willian também ressaltou muito o extracampo, os cuidados dentro e fora de campo e, claro, falou de seu estilo “paizão”. “A gente pode mesmo falar que ele é um paizão, que ele tem o momento de cobrar, porém sempre com muita transparência, humildade, e o grupo está muito feliz com o trabalho dele. Todos os gols que a gente faz e pode dar um abraço nele, é um abraço de muito carinho, porque ele é um cara especial pro grupo hoje.

O atacante aproveitou para falar sobre os comportamentos de Felipe Melo e Deyverson, que melhoraram muito nas rodadas decisivas, não somente no Campeonato Brasileiro como na Libertadores, quando a equipe chegou nas semifinais e caiu diante do Boca Juniors. “Eu sou um cara que sempre abordo o Deyverson para conversar, ele também conseguiu absorver isso rápido, entender que ele tinha estar com a cabeça boa apenas para jogar futebol, que algumas atitudes ele tinha que evitar. Ele tem um coração bom, menino puro, fomos coroados pelo título. Ele, Felipe (Melo), estamos todos felizes com esse momento especial”, finalizou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com