Após deslanchar com Felipão, Luan destaca rodízio por título nacional

O zagueiro Luan chegou ao Palmeiras com status de grande contratação, mas deslanchou apenas após a chegada de Luiz Felipe Scolari. Titular na vitória decisiva sobre o Vasco, alcançada no último domingo, ele valorizou o rodízio implantado pelo treinador.

Contratado para suceder Roger Machado, Felipão conseguiu formar praticamente dois times diferentes e montou um miolo de zaga consistente com Luan ao lado do paraguaio Gustavo Gomez. Com apenas 24 gols sofridos, o Palmeiras tem a melhor defesa do torneio nacional.

“Trabalhamos bastante e todos somos merecedores desse momento. O Brasileiro é o campeonato mais longo que disputamos e nunca tivemos um time só, de 11 jogadores. Rodamos o elenco demais e deu certo. Estou muito feliz”, declarou o zagueiro em São Januário.

Ganhador dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016 com a Seleção Brasileira, Luan chegou ao Palmeiras no meio de 2017. O zagueiro, apagado até a chegada de Felipão, evoluiu significativamente sob o comando do técnico gaúcho e até disputou algumas partidas como capitão.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“É um ano de superação para mim. Cresci e aprendi. Ainda tem mais um jogo e vamos cumprir a agenda com responsabilidade. Se o professor optar por mim, vou dar minha vida em campo. Se não, vou estar do lado de fora para comemorar junto com meus amigos”, declarou.

Às 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque, o Palmeiras encara o Vitória pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o adversário baiano, matematicamente rebaixado, o time defendido pelo zagueiro Luan receberá a taça de campeão.