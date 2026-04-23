Vitor Roque é substituído no primeiro tempo com dores e volta a preocupar o Palmeiras

Vitor Roque voltou a ser preocupação no Palmeiras na noite desta quinta-feira. O atacante foi substituído antes dos 20 minutos do primeiro tempo no duelo contra o Jacuipense-BA, válido pela ida da quinta fase da Copa do Brasil, em duelo disputado no Allianz Parque.

O camisa 9 ficou caído no gramado com dores no tornozelo esquerdo depois de um carrinho de Vicente Reis, que acabou amarelado no lance, que aconteceu por volta dos 15 minutos do segundo tempo. O Tigrinho pediu substituição, recebeu atendimento médico e saiu de campo de maca.

Abel Ferreira optou pela entrada de Luighi na vaga de Vitor Roque, que já começou o tratamento com gelo ainda no banco de reservas.

Substituição no Verdão: 🔼 Entra: Luighi.

🔽 Sai: Vitor Roque. 🐷 1x0 🔴 [2T, 16’] | #PALxJAC — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 23, 2026

Vitor Roque foi desfalque por cerca de um mês

Vitor Roque vinha lidando com problemas no próprio tornozelo esquerdo em razão de traumas sofridos na reta final do Campeonato Paulista. Por conta disso, o atacante foi desfalque por cerca de um mês e voltou a disputar uma partida no último domingo, na vitória sobre o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

Na oportunidade, começou no banco e entoru no segundo tempo. Depois de ganhar alguns minutos contra o Furacão, Vitor Roque começou entre os titulares de Abel Ferreira para o jogo de mata-mata da Copa do Brasil.

Atacante será reavaliado

Nesta temporada, Vitor Roque disputou 18 jogos, marcou seis gols e deu uma assistência. O atleta passará por exames e será reavaliado pelo Departamento Médico para a sequência.

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