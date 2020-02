Viña passa por exames após susto e não preocupa no Palmeiras

Matías Viña não preocupa no Palmeiras. O lateral-esquerdo uruguaio passou por exames nesta sexta-feira e não teve lesão grave detectada. O ala sofreu apenas um trauma no pé direito e terá tempo para se recuperar, já que o time volta alviverde a jogar apenas no próximo final de semana.

Primeiro reforço do ano no Palmeiras, Viña foi substituído na vitória da última quinta-feira sobre o Guarani, após dividida perto da linha de fundo, no segundo tempo. Com dores no pé, o lateral deixou o campo no carrinho da maca para a entrada de Victor Luis.

Após ser eleito melhor jogador do último Campeonato Uruguaio, Viña foi comprado do Nacional e estreou no último final de semana, na vitória sobre o Mirassol dentro do Allianz Parque.

Com apenas um trauma detectado, o jogador tem chances de participar do clássico contra o Santos, no próximo sábado, às 16 horas (Brasília) no Pacaembu, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras não divulga tempo de recuperação dos atletas.

Após a vitória da quinta-feira, o Palmeiras assumiu a liderança provisória do Grupo B do Estadual. O Verdão soma 16 pontos, contra 15 do Santo André, que recebe o Red Bull Bragantino neste domingo.

