Dudu marca no 300º jogo, Palmeiras bate Guarani e lidera grupo

Dudu disputou sua 300ª partida pela Sociedade Esportiva Palmeiras na noite desta quinta-feira. Com o número de três dígitos na camisa, o atacante marcou o único gol da vitória sobre o Guarani e ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.

Com 16 pontos, o Palmeiras lidera o Grupo B. O time palestrino, agora, precisa secar o Santo André, que tem um ponto a menos e pega o Red Bull Bragantino às 16 horas (de Brasília) de domingo, no Bruno José Daniel. Já o Guarani, com nove pontos, pode ser superado no Grupo D por Corinthians e Red Bull Bragantino, ambos com oito.

Pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras volta a campo para encarar o rival Santos apenas às 16 horas do próximo de 29 de fevereiro, no Estádio do Pacaembu. No dia anterior, às 19h15, o Guarani pega o Água Santa, no Brinco de Ouro da Princesa.

O Jogo – O Palmeiras dominou as ações desde o começa da partida e quase saiu na frente em jogada pelo alto. Escalado no lugar de Lucas Lima, Raphael Veiga cruzou da meia esquerda, Bruno Henrique ajeitou de cabeça e Luiz Adriano, também de cabeça, mandou na trave. Gustavo Gomez tentou aproveitar o rebote, mas foi travado.

O time mandante manteve a superioridade e conseguiu movimentar o marcador aos 26 minutos da etapa inicial. Em lance de contra-ataque, Willian construiu passou pelo marcador e deixou Dudu livre na cara de Jefferson. O atacante teve tempo de dominar e definir com sucesso diante do goleiro adversário.

Na última chance clara criada pelo Palmeiras durante o primeiro tempo, Luiz Adriano recebeu de Dudu dentro da área e bateu para boa defesa de Jefferson. Já nos minutos finais da etapa inicial, Lucas Crispim arriscou de longe e o goleiro Weverton deu um tapa para escanteio.

Logo no começo do segundo tempo, livre de marcação, Luiz Adriano bateu para defesa de Jefferson e perdeu grande chance após receber passe de Willian. Pouco depois, Dudu foi lançado por Bruno Henrique, tentou jogada individual dentro da área e sofreu pênalti. Na cobrança, o atacante foi parado pelo goleiro adversário.

Logo após o pênalti perdido por Dudu, o Guarani chegou com perigo ao campo de ataque. Giovanni fez bonita tabela com Lucas Crispim e, na frente de Weverton, finalizou à esquerda do gol. O time de Campinas cresceu no jogo e o Palmeiras passou a frequentar menos o campo de ataque.

Colocado no lugar de Luiz Adriano, Gabriel Veron levou até o fundo pela esquerda e cruzou rasteiro para chute por cima de Victor Luis, substituto de Viña. Na terceira e última troca, Luxa colocou Luan no lugar de Raphael Veiga e adiantou Felipe Melo para o meio. Assim, viu o placar terminar inalterado.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 1 x 0 GUARANI

Local: Estádio Allianz Parque, São Paulo, SP

Data: 20 de fevereiro de 2020 (quinta-feira)

Hora: 21h30 horas (de Brasília)

Árbitro: Vinícius Furlan

Assistentes: Anderson José de Moraes e Gustavo Rodrigues de Oliveira

Público: 19.086 pagantes

Renda: R$ 1.011.248,14

Cartões amarelos: Igor Henrique, Deivid, Giovanny (GUA)

Gol:

PALMEIRAS: Dudu, aos 26 minutos do 1º Tempo

PALMEIRAS: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gomez e Viña (Victor Luis); Bruno Henrique, Zé Rafael e Raphael Veiga (Luan); Dudu, Willian e Luiz Adriano (Gabriel Veron)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

GUARANI: Jefferson; Pablo, Romércio, Bruno Silva e Thallyson; Deivid, Igor Henrique (Marcelo), Lucas (Juninho) e Lucas Crispim; Giovanny e Alemão (Matheusinho)

Técnico: Thiago Carpini