Borja e Thiago Santos se estranham em treinamento do Palmeiras

Apenas os reservas participaram do treinamento do Palmeiras no gramado da Academia de Futebol na tarde desta terça-feira. O volante Thiago Santos e o centroavante Miguel Borja chegaram a se estranhar durante a atividade, mas fizeram as pazes ainda em campo.

A comissão técnica chefiada por Cuca comandou um treinamento em campo reduzido. O combativo Thiago Santos, insatisfeito com a postura de Borja na marcação, cobrou o colombiano, que não gostou e resolveu deixar o gramado antes do fim das atividades.

O técnico Cuca percebeu a insatisfação de Borja e, sentado na beirada do gramado, conversou com o centroavante colombiano, já sem chuteiras. No fim das atividades, Miguel Borja e Thiago Santos conversaram e se cumprimentaram, aparentemente selando a paz.

Utilizado em parte da vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, alcançada na noite da última segunda-feira, Borja chegou a marcar um belo gol durante o treinamento desta terça. Após receber passe do veterano Zé Roberto, o centroavante colombiano finalizou com precisão.

Contratado com status de astro, Borja ainda não deslanchou com a camisa do Palmeiras e vive um longo jejum. Reserva de Deyverson, o centroavante da seleção colombiana acumula sete gols em 33 partidas, o último contra o Atlético-GO, marcado no dia 21 de junho.

O confronto entre Palmeiras e Fluminense, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 16 horas (de Brasília) de domingo, no Estádio do Maracanã. Com 40 pontos ganhos, 13 a menos que o líder Corinthians, o time alviverde ocupa o quarto lugar do torneio nacional.