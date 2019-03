Sucesso como visitante em 2018 embala Palmeiras em Barranquilla

Semifinalista da edição de 2018 da Copa Libertadores, o Palmeiras teve na força como visitante um de seus principais traços. Com o elenco mantido e reforçado, o time alviverde desafia o Junior Barranquilla às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Metropolitano Roberto Melendez.

Sob o comando de Roger Machado, o Palmeiras em 2018 bateu Junior Barranquilla (3 x 0), Boca Juniors (2 x 0) e Alianza Lima (3 x 1). Já com Felipão, venceu Cerro Porteño (2 x 0) e Colo-Colo (2 x 0) antes de cair contra o Boca Juniors (2 x 0). Assim, alcançou 83% de aproveitamento longe de casa.

“Ano passado, principalmente fora de casa, a gente foi consistente e eficiente. O adversário acaba propondo mais o jogo e a gente precisa estar muito ligado, igual a 2018. Ofensivamente, quando tivermos as oportunidades, temos de fazer os gols”, afirmou Bruno Henrique.

Em 2018, o Palmeiras foi o primeiro time brasileiro a ganhar em seis países diferentes na mesma edição da Copa Libertadores, já que triunfou na Colômbia, na Argentina, no Peru, no Paraguai, no Chile e no próprio Brasil. Entre os clubes nacionais, o alviverde é que mais venceu (33) e marcou gols (127) fora de casa no torneio.

“Para esse ano, temos de melhorar o que fizemos ano passado e se preparar muito bem para fazer uma partida boa defensiva e ofensivamente”, declarou Bruno Henrique, que em 2018 marcou duas vezes no Estádio Metropolitano contra o Junior Barranquilla.

Como de costume, o técnico Luiz Felipe Scolari não deu pistas sobre a escalação do Palmeiras. Uma possível formação tem Weverton; Mayke, Edu Dracena (Antônio Carlos), Gustavo Gomez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart; Dudu, Felipe Pires e Borja (Deyverson). Luan, com lesão muscular, está fora.

Confira os jogos do Palmeiras como visitante na Copa Libertadores 2018:

Junior Barranquilla 0 x 3 Palmeiras

Boca Juniors 0 x 2 Palmeiras

Alianza Lima 1 x 3 Palmeiras

Cerro Porteño 0 x 2 Palmeiras

Colo-Colo 0 x 2 Palmeiras

Boca Juniors 2 x 0 Palmeiras