Sporting Cristal x Palmeiras pela Libertadores: onde assistir, estatísticas, histórico e escalações

Nesta terça-feira, Sporting Cristal e Palmeiras se enfrentam em compromisso válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola para a partida às 19h (de Brasília), no estádio Alejandro Villanueva, em Lima.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ (streaming).
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— SE Palmeiras (@Palmeiras) May 4, 2026
Como chega o Palmeiras?
No último jogo, o Alviverde empatou em 1 a 1 com o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, o Verdão ficou também no 1 a 1 com o Cerro Porteño, fora de casa, na última quarta-feira.
O Palmeiras lidera o Brasileirão com 33 pontos em 14 jogos e não perde há treze jogos por todas as competições. A equipe ocupa o segundo lugar do Grupo F da Libertadores, com cinco.
No confronto mais recente entre Palmeiras e Sporting Cristal, pela 2ª rodada da Libertadores de 2026, o Verdão venceu a equipe peruana por 2 a 1, com gols de Flaco López e Murilo.
Como chega o Sporting Cristal?
O Sporting Cristal, comandado pelo brasileiro Zé Ricardo, lidera o Grupo F da competição, com seis pontos. Fora a derrota para o Palmeiras, o time venceu os outros dois jogos do grupo, contra Cerro Porteño e Junior Barranquilla. No Campeonato Peruano, a equipe ocupa o 12º lugar, com 15 pontos.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram cinco vezes na história, e o confronto tem números amplamente favoráveis ao time brasileiro. Foram 4 vitórias do Palmeiras, nenhum empate e apenas um triunfo do Sporting Cristal. Veja os resultados dos jogos:
14/02/2013 – CONMEBOL Libertadores: Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal
18/04/2013 – CONMEBOL Libertadores: Sporting Cristal 1 x 0 Palmeiras
03/04/2025 – CONMEBOL Libertadores: Sporting Cristal 2 x 3 Palmeiras
16/04/2026 – CONMEBOL Libertadores: Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal
28/05/2026 – CONMEBOL Libertadores: Palmeiras 6 x 0 Sporting Cristal
Estatísticas
Palmeiras na Libertadores
2ª posição
1 vitória e 2 empates
4 gols marcados
3 gols sofridos
Sporting Cristal na Libertadores
1ª posição
2 vitórias e 1 derrota
4 gols marcados
2 gols sofridos
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Prováveis escalações
Provável escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur Gabriel; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Jhon Arias; Ramón Sosa e Flaco López
Técnico: Abel Ferreira
Provável escalação do Sporting Cristal
Enríquez; González, Abram, Pósito e F. Lora; Cazonatti, Sabedoria e Cuenca; Benavente, Santana e Felipe Vizeu.
Técnico: Zé Ricardo
Ficha técnica
Jogo: Palmeiras x Sporting Cristal-PER
Competição: Copa Libertadores (4ª rodada)
Data e horário: 05 de maio de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estadio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.