Sporting Cristal x Palmeiras pela Libertadores: onde assistir, estatísticas, histórico e escalações

Nesta terça-feira, Sporting Cristal e Palmeiras se enfrentam em compromisso válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola para a partida às 19h (de Brasília), no estádio Alejandro Villanueva, em Lima.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ (streaming).

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Como chega o Palmeiras?

No último jogo, o Alviverde empatou em 1 a 1 com o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, o Verdão ficou também no 1 a 1 com o Cerro Porteño, fora de casa, na última quarta-feira.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 33 pontos em 14 jogos e não perde há treze jogos por todas as competições. A equipe ocupa o segundo lugar do Grupo F da Libertadores, com cinco.

No confronto mais recente entre Palmeiras e Sporting Cristal, pela 2ª rodada da Libertadores de 2026, o Verdão venceu a equipe peruana por 2 a 1, com gols de Flaco López e Murilo.

Como chega o Sporting Cristal?

O Sporting Cristal, comandado pelo brasileiro Zé Ricardo, lidera o Grupo F da competição, com seis pontos. Fora a derrota para o Palmeiras, o time venceu os outros dois jogos do grupo, contra Cerro Porteño e Junior Barranquilla. No Campeonato Peruano, a equipe ocupa o 12º lugar, com 15 pontos.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram cinco vezes na história, e o confronto tem números amplamente favoráveis ao time brasileiro. Foram 4 vitórias do Palmeiras, nenhum empate e apenas um triunfo do Sporting Cristal. Veja os resultados dos jogos:

14/02/2013 – CONMEBOL Libertadores: Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal

18/04/2013 – CONMEBOL Libertadores: Sporting Cristal 1 x 0 Palmeiras

03/04/2025 – CONMEBOL Libertadores: Sporting Cristal 2 x 3 Palmeiras

16/04/2026 – CONMEBOL Libertadores: Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal

28/05/2026 – CONMEBOL Libertadores: Palmeiras 6 x 0 Sporting Cristal

Estatísticas

Palmeiras na Libertadores

2ª posição

1 vitória e 2 empates

4 gols marcados

3 gols sofridos

Sporting Cristal na Libertadores

1ª posição

2 vitórias e 1 derrota

4 gols marcados

2 gols sofridos

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Prováveis escalações

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur Gabriel; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Jhon Arias; Ramón Sosa e Flaco López

Técnico: Abel Ferreira

Provável escalação do Sporting Cristal

Enríquez; González, Abram, Pósito e F. Lora; Cazonatti, Sabedoria e Cuenca; Benavente, Santana e Felipe Vizeu.

Técnico: Zé Ricardo

Ficha técnica

Jogo: Palmeiras x Sporting Cristal-PER

Competição: Copa Libertadores (4ª rodada)

Data e horário: 05 de maio de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estadio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.