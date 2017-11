Roger já havia tentado contratar Diogo Barbosa e elogia Lucas Lima

Diogo Barbosa e Lucas Lima, que estarão no elenco do Palmeiras em 2018, chegarão ao clube com moral com o novo treinador Roger Machado. Nesta quarta-feira, em sua entrevista de apresentação, o comandante fez elogios a dupla e revelou que já havia tentado a contratação do lateral-esquerdo em anos anteriores.

“É natural que o clube sempre procure as melhores alternativas do mercado. O Diogo tem sido um dos melhores laterais do Brasil nos últimos anos. Especulações em torno do Lucas (Lima), que é um jogador diferente, seus números mostram isso. Eles vêm com intuito de aumentar a qualidade do nosso elenco. Por consequência, aumenta a qualidade do treino, a competitividade, e isso vai para o campo. Faz com que tenhamos time forte, com empenho de vencer”, afirmou.

Apesar de Roger machado tratar a contratação de Lucas Lima como especulação, o meia é presença certa no Verdão para a próxima temporada. Na manhã desta quarta-feira, o camisa 10 se reuniu com o presidente santista Modesto Roma Júnior na Vila Belmiro, oficializou que não aceitará a proposta de renovação com o Peixe e informou que aceitou a oferta alviverde.

O meia foi afastado pela diretoria do alvinegro no último dia 21, mas segue treinando normalmente no CT Rei Pelé até o próximo sábado. Depois, ele irá se despedir do elenco e funcionários do clube.

“Temos conversado com relação a planejamento. Justamente vir antes é para definir 2018. Estamos reservadamente ajustando a questão de reforços. O que posso dizer da contratação do meu lateral-esquerdo é que em alguns momentos já desejei tê-lo no meu time. Vai ser grande acréscimo para o nosso grupo. Os que estão sendo especulados ou que temos conversado a respeito, que cheguem com a cabeça boa, prontos para disputa interna pela titularidade”, completou.

Além de Diogo Barbosa e Lucas Lima, o Palmeiras já acertou a contratação de Emerson Santos, zagueiro do Botafogo, para a próxima temporada. O clube ainda busca outra opção para o gol e para o ataque, além de analisar a volta de atletas emprestados.

“Estamos em andamento nas reuniões diárias com relação a formatação do nosso grupo. A janela, pode surgir de um momento para outro. Faz reunião hoje, amanhã surge fato novo”, concluiu.