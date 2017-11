Lucas Lima deixa o Santos e confirma que acertará com o Palmeiras

Lucas Lima jogará no Palmeiras em 2018. Na manhã desta quarta-feira, o meia se reuniu com o presidente santista Modesto Roma Júnior na Vila Belmiro e oficializou que não aceitará a proposta de renovação com o Peixe. Além disso, ele informou que aceitou a oferta do rival.

O jogador de 27 anos assinará com o Verdão nos próximos dias e será apresentado em janeiro, assim que terminar seu contrato com o Santos.

O meia foi afastado pela diretoria do alvinegro no último dia 21, mas segue treinando normalmente no CT Rei Pelé até o próximo sábado. Depois, ele irá se despedir do elenco e funcionários do clube.

“Não dá pra dizer que o Lucas sairá de graça. Ele ficou quatro anos no clube e nos deu retorno dentro de campo. Veio hoje nos avisar que vai para o Palmeiras. Opção dele. Sem problemas. Desejei sorte na carreira”, confirmou Modesto em contato exclusivo com a Gazeta Esportiva.

O acordo do jogador com o Palmeiras deve ter duração de cinco temporadas. Como ainda tem vínculo dom o Santos até o dia 31 de dezembro, o meia vai assinar uma carta de intenções e só fechará o contrato definitivo com o alviverde em janeiro.

Lucas Lima fez 203 jogos no Santos, com 19 gols marcados e dois títulos conquistados (Paulistas de 2015 e 2016). A despedida oficial do jogador foi na derrota por 3 a 1 para o Bahia, na última quinta-feira, em Salvador.