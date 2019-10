Poupados em treino, Marcos Rocha e Willian devem desfalcar Palmeiras

O Palmeiras iniciou a preparação para enfrentar o Avaí com treinamentos em dois períodos nesta quarta-feira. Poupados dos trabalhos em campo, o lateral direito Marcos Rocha e o atacante Willian devem desfalcar o time alviverde no Campeonato Brasileiro.

Marcos Rocha, que já ficou fora do empate contra o Athletico-PR, deu sequência a um cronograma especial de trabalho nas dependências do centro de excelência. Assim como Willian, titular em Curitiba. Ambos sentem desconforto físico e, para evitar lesões, devem ser poupados diante do Avaí.

Por outro lado, o meia Gustavo Scarpa, mais um preservado na última rodada, passou por processo de transição física no gramado. Para completar, o centroavante Luiz Adriano, em recuperação de uma lesão na coxa direita, realizou movimentações internas e no campo.

O restante do grupo foi ao gramado e colocou em prática atividades técnicas sob o comando de Mano Menezes. Em uma delas, enquanto duas equipes atuavam em campo reduzido com poucos toques na bola por atleta, a terceira fazia trabalhos físicos logo ao lado.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O zagueiro paraguaio Gustavo Gomez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo em Florianópolis. Já o lateral direito Mayke, recuperado de cirurgia, vive a expectativa de enfim ser relacionado pelo técnico Mano Menezes para uma partida.

O confronto entre Palmeiras e Avaí, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 18 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio da Ressacada. No primeiro turno, com gols de Bruno Henrique e Deyverson, o time alviverde ganhou por 2 a 0, no Allianz Parque.