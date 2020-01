Por Deyverson fora do Palmeiras, noiva expõe ameaça na Internet

A cantora Brunna Bernardy, noiva do atacante Deyverson, usou seu perfil oficial no Instagram para expor ameaças recentemente. Nas mensagens publicadas pela artista, o responsável por tentar intimidá-la promete tumultuar suas apresentações musicais caso o atleta não deixe o Palmeiras.

“Fala pro namoradinho vazar do Palmeiras, se não nem show vc vai fazer mais”, diz uma das mensagens expostas no Instagram. “Se voltar pro Palmeiras, é melhor ir cancelando todos os shows. Se não, toda casa que for fazer show vai ter quebra pau”, ameaça.

Brunna marcou o perfil oficial da Polícia Civil de São Paulo e escreveu: “Simplesmente ridículo! Tenho certeza que esse tipo de ser não representa a torcida do Palmeiras”. Já Deyverson republicou a imagem exposta pela noiva e comentou: “Melhor remédio é o silêncio”.

Com mais de 120 mil seguidores no Instagram, Brunna Bernardy em outro post publicou uma imagem com a seguinte inscrição: “A melhor arma é o silêncio para se combater o ofensor. Quando você se cala, faz diferença e Deus faz justiça por você”.

Deyverson teve papel importante na campanha rumo ao título do Campeonato Brasileiro 2018, mas caiu de rendimento em 2019 e voltou a ser criticado pela torcida. Autor de 25 gols em 104 jogos, ele tem contrato até o meio de 2022, mas pode ser negociado em breve.

