Leila quer 2020 com muitos motivos para celebrar pelo Palmeiras

A empresária Leila Pereira passou a virada do ano nos Estados Unidos. Por meio de vídeo postado em suas redes sociais, a conselheira e patrocinadora do Palmeiras desejou sucesso aos seguidores e manifestou o desejo de viver um 2020 com alegrias proporcionadas pelo clube alviverde.

“Que tenhamos um ano fantástico, com muita e saúde e diversão, porque é isso que levamos da vida. Um ano muito bom para todos nós e que o Palmeiras nos dê muitos, mas muitos motivos de celebração em 2020. Tenho certeza que isso vai acontecer”, afirmou.

O Palmeiras decepcionou sua torcida e passou em branco na última temporada. Na tentativa de retomar o caminho dos títulos, o clube patrocinado por Leila Pereira será comandado pelo experiente técnico Vanderlei Luxemburgo, em sua quinta passagem pela agremiação.

Pela primeira vez desde 2010, o Palmeiras virou o ano sem anunciar reforços. A torcida está ansiosa pelas primeiras contratações para 2020, mas o clube alviverde, agressivo no mercado nos anos anteriores, será mais discreto e planeja também aproveitar os talentos formados nas categorias de base.