Veja os cenários para o Palmeiras se classificar ao mata-mata da Libertadores

O Palmeiras terá um confronto decisivo na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores nesta quinta-feira. O Verdão enfrenta o Junior Barranquilla, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo que definirá o futuro da equipe de Abel Ferreira no torneio continental.

Com oito pontos conquistados em cinco rodadas, o Palmeiras precisa apenas de um empate para garantir a classificação às oitavas de final da Libertadores. No entanto, para terminar na liderança do Grupo F, o Verdão não depende apenas de si.

Mesmo se vencer e chegar aos 11 pontos, o Palmeiras ainda terá que torcer por uma derrota do Cerro Porteño, líder da chave com 10 pontos. Caso a equipe paraguaia empate, terminará na primeira colocação do grupo, já que leva vantagem no confronto direto, primeiro critério de desempate da Libertadores.

Ou seja, a classificação é uma tarefa simples para o Palmeiras, que precisa apenas empatar em casa. Porém, a liderança da chave parece improvável. Assim, o Alviverde pode avançar às oitavas na segunda posição do grupo pela primeira vez desde a chegada de Abel Ferreira.

Caso termine em segundo lugar, o caminho do Palmeiras tende a ser mais complicado no mata-mata. A equipe enfrentará um dos oito líderes de grupo da competição. Neste momento, apenas três clubes já garantiram a primeira colocação: Flamengo, Corinthians e Independiente Rivadavia-ARG.

E se perder?

O Palmeiras não pode perder para o Junior Barranquilla. Em caso de derrota, o Verdão precisará torcer por um tropeço do Sporting Cristal, terceiro colocado, com seis pontos.

Apesar de já estar eliminado da Libertadores, o Junior Barranquilla ainda briga pela vaga nos playoffs da Sul-Americana, destinada ao terceiro colocado do grupo. Assim, os colombianos não devem facilitar para o Palmeiras.

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