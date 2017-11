Pensando na efetivação de Valentim, palmeirenses lamentam derrota

Já classificado para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores e sem poder disputar o título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foca em conseguir vitórias nas partidas restantes para dar força a Alberto Valentim, que tem a esperança de ser efetivado no comando técnico da equipe para 2018. Nesta segunda-feira, porém, o Verdão não obteve sucesso e foi derrotado pelo Avaí, na Ressacada.

“Além de você não ganhar, não buscar a segunda colocação, que era um objetivo, deixamos em dúvida o trabalho do Valentim. Sabemos que, no Brasil, futebol é resultado. O Alberto é um cara sensacional, que faz um trabalho excelente. Nós jogadores que estamos com ele no dia a dia, vocês (jornalistas) também que acompanha… o Alberto é um cara muito moderno, com trabalhos excelentes, mas precisamos mostrar isso dentro de campo e as vezes deixamos escapar vitórias que não poderíamos”, afirmou o meio-campistas Moisés.

Os jogadores do Palmeiras são unânimes em pedir a efetivação de Alberto Valentim no comando da equipe para 2018. Em sua quinta passagem como interino do Palestra, o treinador soma cinco vitórias, três derrotas e um empate, sendo um aproveitamento de 59% dos pontos.

“Fico muito chateado (pela derrota para o Avaí), porque a gente queria estar vencendo todos para manter o Valentim. A gente espera fazer dois jogos bons agora e que ano que vem todo mundo esteja falando que ele pode ser nosso treinador”, afirmou o capitão Dudu.

“Trocar de treinador atrapalha qualquer equipe. Infelizmente a gente teve que trocar duas vezes esse ano. A gente espera que possa começar o ano que vem com um treinador e terminar com ele. Sobre a linha alta, não perdemos por causa disso. A gente sabe da capacidade do Alberto, ele nos treina muito bem”, completou.

Se Alberto Valentim não for efetivado no comando do Palmeiras, Abel Braga é o favorito da diretoria alviverde para ser contratado. Na segunda-feira, com o Fluminense já livre de qualquer chance de rebaixamento, o treinador não garantiu sua permanência no Fluminense. Poucas horas depois, Alberto Valentim também deixou seu futuro em aberto.

