Cotado no Palmeiras, Abel não garante permanência no Fluminense

Com uma vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, alcançada na tarde desta segunda-feira, o Fluminense garantiu sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Aliviado após a partida disputada no Maracanã, o técnico Abel Braga preferiu não garantir a continuidade no clube em 2018.

Cobiçado, Abel Braga vê seu nome cotado em clubes como Palmeiras e Internacional, dirigidos de forma interina por Alberto Valentim e Odair Hellmann, respectivamente. No Fluminense, o técnico tem contrato até 2018, o que não é suficiente para garantir presença na próxima temporada.

“Tenho contrato, mas vou sentar e conversar com o presidente. Sei que ele não vai faltar com a verdade e não podemos ter os mesmos problemas que tivemos nesse ano. Minha ideia é ficar não pelo contrato, mas porque existe uma relação muito forte, uma identidade muito forte com o clube”, afirmou Abel Braga.

Após uma temporada abaixo do esperado, marcada pelo risco de queda à Série B do Campeonato Brasileiro, o treinador quer garantias de Pedro Abad no sentido de evitar a repetição do mesmo cenário. “Tenho gratidão ao Fluminense pela minha formação, mas quem vai definir meu futuro no clube é o presidente”, afirmou.

Após a morte do irmão João Pedro, Fabio Braga encerrou de forma precoce sua carreira como jogador de futebol profissional para administrar a carreira do pai. De acordo com Abel, o representante já foi procurado por um clube interessado em contar com seus serviços para 2018.

“Chegando ao final de carreira, vou ter uma pessoa que passará a responder por mim. Meu filho abriu uma empresa ligada ao futebol que leva o nome Braga e é ele quem vai responder por mim a partir desse momento. Estou muito feliz com essa atitude”, afirmou o cobiçado Abel.