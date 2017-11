Valentim comenta trabalho no Palmeiras e deixa futuro em aberto

Técnico interino do Palmeiras, Alberto Valentim comandou o Verdão na derrota para o Avaí, na noite desta segunda-feira, na Ressacada. Após a partida, o treinador comentou a atuação alviverde, falou sobre o próprio trabalho no clube e deixou em aberto suas possibilidades para 2018.

“O bom ambiente de trabalho tem de existir em qualquer lugar, eu prezo muito por isso, tenho uma linguagem muito boa com os jogadores. É legal vocês ressaltarem e lembrarem ao torcedor que não é só o ambiente que eu tenho com os jogadores, tem um trabalho por trás. Tem um time organizado, que procura pressionar o adversário, que tem posse, um time que joga compacto. Falamos tanto lá de fora, da Europa, de coisas que cobramos aqui no nosso futebol… Estamos procurando fazer”, afirmou Valentim.

O Palmeiras sofreu dois gols em 15 minutos do segundo tempo. Na etapa inicial, o Avaí tentou explorar a linha defensiva alta do Verdão, mas não conseguiu pelos seguidos impedimentos. Após o intervalo, porém, dois erros de passe causaram ataques em bloco do Leão, que ficou com atletas na frente de Fernando Prass.

Valentim foi auxiliar do Verdão entre 2014 e 2016 e saiu ao final do ano para assumir o comando do Red Bull no Campeonato Paulista. Após a campanha no Estadual, o treinador deixou a equipe do interior de São Paulo e aceitou o convite de Cuca para novamente integrar a comissão técnica alviverde.

“Não sei o que vai acontecer no futuro, se vou continuar como auxiliar, se vou ser treinador do Palmeiras, se vou ser treinador em outro lugar, mas até aproveito isso aqui para agradecer a esses jogadores que fazem o melhor possível dentro da nossa proposta. Isso é muito legal, não só os que jogam, mas os que treinam também. Sou muito chato com eles em relação a qualidade de treino, e a gente está fazendo bons jogos. Na minha opinião, um jogo ruim foi contra o Vitória. Contra o Corinthians foi equilibradíssimo e agora contra o Avaí procuramos ter o controle do jogo. Não é só o ambiente Alberto Valentim com os jogadores, tem um trabalho por trás”, completou, antes de abordar a atuação de sua equipe nesta segunda-feira.

“Acho que a equipe fez um bom segundo tempo e um primeiro tempo muito bom. Uma coisa que faltou um pouquinho, e conversamos no intervalo, foi caprichar um pouquinho mais na penúltima e na última bola. Conseguimos uma bola muito boa com Tchê Tchê, que bateu no travessão, e jogamos o tempo todo no campo do adversário. Depois nós tivemos alguns erros. Acabou acontecendo o primeiro gol, depois o segundo, mas o time procurou o jogo o tempo todo. A equipe fez um bom jogo, com duas ocasiões de gol para o Avaí em que eles acabaram sendo felizes”, finalizou.

Pela 37ª e penúltima rodada, o Avaí recebe o Atlético-PR no domingo, às 17h (de Brasília), na Ressacada. Na segunda-feira, às 20h, o Palmeiras enfrenta em sua arena o Botafogo.

