Palmeirenses e pontepretanos brigam nos arredores do estádio

Em seu primeiro compromisso oficial na temporada, disputado na tarde deste domingo, o Palmeiras estreou no Campeonato Paulista contra o Red Bull, no Moisés Lucarelli. Antes da partida, nos arredores do estádio, houve confronto entre palmeirenses e pontepretanos.

De acordo com informação publicada pelo Premiere, dois palmeirenses foram encaminhados ao hospital após a confusão com os torcedores da Ponte Preta, proprietária do Moisés Lucarelli. Um com ferimento de bala na perna e outro em consequência de uma pancada na cabeça.



A Polícia Militar interveio na confusão com bombas de efeito moral e tiros de borracha. Tradicionalmente, o Red Bull usa o Moisés Lucarelli para mandar seus jogos. A Ponte Preta, proprietária do estádio, também disputa a primeira divisão do Campeonato Paulista.