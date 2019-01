Palmeiras estreia no Campeonato Paulista com empate contra Red Bull

O Palmeiras disputou a primeira partida na temporada de 2019 na noite deste domingo. No Estádio Moisés Lucarelli, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari ficou no empate por 1 a 1 contra o Red Bull.

Integrante do Grupo B do torneio estadual, o Palmeiras marca seu primeiro ponto e iguala o São Bento, que também estreou com empate, contra o Botafogo-SP. No Grupo B do campeonato, o Red Bull fica atrás do Santos, algoz do Guarani na primeira rodada.

Pela segunda rodada do Paulista, às 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Botafogo-SP, no Allianz Parque. Já o Red Bull viaja para encarar o Mirassol às 17h30 de quinta-feira, no estádio municipal local.

O Jogo – O Palmeiras conseguiu inaugurar o marcador logo aos 13 minutos do primeiro tempo. Posicionado do lado direito, Gustavo Scarpa cruzou de canhota para o meio da área. O centroavante Miguel Borja, livre, completou de cabeça e venceu o goleiro Júlio César.

O Red Bull cresceu no jogo após sofrer o gol e chegou ao empate aos 34 minutos da etapa inicial. Aderlan aproveitou vacilo de Diogo Barbosa pela direita e cruzou. Thiago Santos conseguiu desarmar Ytalo e a bola sobrou para finalização certeira de Jobson.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A última jogada de perigo do primeiro tempo foi criada pelo Palmeiras. Dudu tabelou com Gustavo Scarpa pela direita e chutou rasteiro, mas Júlio Cesar conseguiu espalmar. Borja não chegou a tempo de conferir no rebote e Aderlan salvou. Na sequência, Thiago Santos pediu pênalti de Léo Ortiz.

O Palmeiras chegou a animar sua torcida no começo da etapa complementar. Colocado no lugar de Felipe Melo, Bruno Henrique lançou pela direita o estreante Felipe Pires, que substituiu Gustavo Scarpa. Ele cabeceou para o meio e Borja só completou, mas a arbitragem marcou impedimento de Pires corretamente.

Na tentativa de aumentar o poder de fogo de sua equipe durante a etapa complementar, Felipão sacou Borja para promover a entrada de Deyverson, causando euforia entre os palmeirenses no Moisés Lucarelli. O centroavante, porém, não teve boas chances para marcar.

Os últimos minutos da partida não foram dos mais vistosos. Em uma jogada pelo lado esquerdo, Dudu cruzou fechado e Deyverson desviou de cabeça. Luan não conseguiu completar e a bola saiu pela linha de fundo na última chance palmeirense.

FICHA TÉCNICA

RED BULL 1 x 1 PALMEIRAS

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data: 20 de janeiro de 2019, domingo

Horário: 19 horas (Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

Cartões amarelos: Osman e Aderlan (RBB); Luan (PAL)

Gols:

RED BULL: Jobson, aos 34 minutos do 1º Tempo

PALMEIRAS: Borja, aos 13 minutos do 1º Tempo

RED BULL: Julio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Rafael Carioca; Jobson, Pio, Uillian Correia e Everton (Deivid); Osman (Bruno Tubarão) e Ytalo (Roberson)

Técnico: Antônio Carlos Zago

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Felipe Melo (Bruno Henrique) e Lucas Lima; Gustavo Scarpa (Felipe Pires), Dudu e Borja (Deyverson)

Técnico: Luiz Felipe Scolari