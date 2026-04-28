Apostas

Palmeiras vence o Cruzeiro em Minas e mantém liderança do Brasileiro Sub-20

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Reprodução / Palmeiras
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 28/04/2026 às 20:22 • Atualizado 28/04/2026 às 20:22

Em confronto entre líder e vice-líder, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na noite desta terça-feira, na Arena do Jacaré, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O gol da partida foi marcado por Heittor.

Situação do confronto

Com 21 pontos, o invicto Palmeiras conseguiu aumentar a vantagem para o vice líder Cruzeiro para quatro pontos.

📝RESUMO DO JOGO

🔵⚪CRUZEIRO 0 x 1 PALMEIRAS ⚪🟢

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Sub-20 | (9ª rodada)
🏟️ Local: Arena do Jacaré
📅 Data: 28 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 18h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Heittor, aos 48' do 1ºT (Palmeiras)

Como foi o jogo?

O gol da vitória palmeirense foi marcado aos 48 minutos do primeiro tempo, quando André avançou pela esquerda e cruzou para Heittor, que cabeceou para o fundo das redes sem marcação.

Próximos jogos

Cruzeiro

  • Cruzeiro x Grêmio| 10ª rodada do Camp. Brasileiro sub-20
  • Data e hora: 06/5 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)
  • Local: Arena do Jacaré

Palmeiras

  • Flamengo x Palmeiras| 10ª rodada do Camp. Brasileiro sub-20
  • Data e hora: 07/5 (quinta-feira), às 15h (de Brasília)
  • Local: Estádio Luso Brasileiro

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Conteúdo Patrocinado