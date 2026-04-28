Palmeiras vence o Cruzeiro em Minas e mantém liderança do Brasileiro Sub-20

Em confronto entre líder e vice-líder, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na noite desta terça-feira, na Arena do Jacaré, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O gol da partida foi marcado por Heittor.

Vitória das #CriasDaAcademia! A molecada superou o Cruzeiro fora de casa e segue na liderança do Brasileiro Sub-20! 💪🐷 ➤ https://t.co/xQBtENpbLC 🏆 Cruzeiro 0x1 Palmeiras

⚽ Heittor pic.twitter.com/REkczWta0g — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 28, 2026

Situação do confronto

Com 21 pontos, o invicto Palmeiras conseguiu aumentar a vantagem para o vice líder Cruzeiro para quatro pontos.

📝RESUMO DO JOGO

🔵⚪CRUZEIRO 0 x 1 PALMEIRAS ⚪🟢

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Sub-20 | (9ª rodada)

🏟️ Local: Arena do Jacaré

📅 Data: 28 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 18h (de Brasília)

Gols

⚽ Heittor, aos 48' do 1ºT (Palmeiras)

Como foi o jogo?

O gol da vitória palmeirense foi marcado aos 48 minutos do primeiro tempo, quando André avançou pela esquerda e cruzou para Heittor, que cabeceou para o fundo das redes sem marcação.

Próximos jogos

Cruzeiro

Cruzeiro x Grêmio| 10ª rodada do Camp. Brasileiro sub-20

Data e hora: 06/5 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Arena do Jacaré

Palmeiras

Flamengo x Palmeiras| 10ª rodada do Camp. Brasileiro sub-20

Data e hora: 07/5 (quinta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Luso Brasileiro

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