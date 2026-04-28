Palmeiras finaliza preparação para o duelo com o Cerro Porteño

Nesta terça-feira, o Palmeiras encerrou a preparação para o duelo com o Cerro Porteño, pela terceira rodada da Libertadores. A equipe de Abel Ferreira teve trabalho técnico e tático na Academia de Futebol.

Como foi o treino?

Após um vídeo apresentado na comissão técnica e trabalho de ativação muscular, os jogadores foram a campo e iniciaram um exercício em campo reduzido.

Logo depois, os jogadores foram divididos em duas equipes e houve uma partida recreativa entre os atletas. Por fim, alguns jogadores fizeram exercícios de cruzamento, finalizações e cobranças de faltas.

Desfalques e dúvidas

O lateral esquerdo Piquerez, em tratamento de cirurgia no tornozelo direito, avançou na recuperação, mas segue como baixa. O atacante Vitor Roque (lesão no tornozelo esquerdo) também é desfalque, ao passo que Paulinho é dúvida. Murilo, que cumpriu suspensão no Brasileiro, fica à disposição para Abel na Libertadores.

Assim, Abel Ferreira deve ir a campo com: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Allan; Sosa e Flaco López.

Situação do Palmeiras

O Palmeiras é o primeiro colocado do Grupo F da Libertadores, com quatro pontos, decorrentes de um empate com o Junior Barranquilla-COL por 1 a 1, fora de casa, e de um triunfo por 2 a 1 sobre o Sporting Cristal-PER, no Allianz Parque. No Brasileiro, é líder absoluto, com 32 pontos.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Cerro Porteño x Palmeiras

Cerro Porteño x Palmeiras Competição : Copa Libertadores (3ª rodada)

: Copa Libertadores (3ª rodada) Data e horário : 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

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