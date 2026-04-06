Palmeiras vence cinco seguidas e iguala recorde de liderança nos pontos corridos

O Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1, neste domingo, na Arena Fonte Nova, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, e alcançou sua quinta vitória consecutiva na competição. Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira chegou aos 25 pontos, ampliou a vantagem na liderança para cinco pontos e igualou o recorde de vezes na ponta na era dos pontos corridos.

BOA NOITE COM MAIS UM RECORDE 🤩 Alcançamos o topo da lista de clubes com mais rodadas na ponta da tabela na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro 😉 pic.twitter.com/hxKrVOvko8 — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 6, 2026

Sequência positiva

Na partida em Salvador, o Palmeiras saiu na frente com um gol de Jhon Arias ainda no primeiro tempo. O Bahia empatou na etapa final com David Duarte, mas, nos minutos finais, um gol contra de Santiago Ramos Mingo garantiu a vitória alviverde fora de casa.

A sequência positiva do Verdão foi construída com triunfos sobre Mirassol (1 a 0, em casa), Botafogo (2 a 1, em casa), São Paulo (1 a 0, fora), Grêmio (2 a 1, em casa) e, agora, Bahia (2 a 1, fora). O desempenho recente consolida o bom momento da equipe, que lidera a competição. A última derrota do Palmeiras foi na quinta rodada contra o Vasco, por 2 a 1, em São Januário.

A última vez que o Palmeiras havia emplacado cinco vitórias consecutivas no Brasileirão foi em 2024, quando superou São Paulo, Cuiabá, Athletico-PR, Criciúma e Vasco.

Líder dos pontos corridos

Com a atual campanha, o Palmeiras chegou a 131 rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, igualando o Corinthians no topo do ranking histórico. Na sequência aparecem Cruzeiro, com 109, São Paulo, com 94, e Flamengo, com 88.

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