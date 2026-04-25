Palmeiras treina bolas paradas e terá desfalques para enfrentar o Bragantino; veja provável escalação

O Palmeiras seguiu na manhã deste sábado a preparação para o duelo com o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece neste domingo. A equipe de Abel Ferreira terá quatro desfalques para o jogo que acontece no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Como foi o treino?

Após ativação muscular no centro de excelência, o elenco foi a campo para trabalhos de cruzamentos. Na sequência, o foco foi nas bolas paradas, de faltas laterais e escanteios, com ênfase no ataque à bola, nas marcações e no posicionamento defensivo. O treino terminou com movimentações de jogadas ensaiadas.

Como de costume, a comissão técnica ainda promoverá os ajustes finais no CT em uma atividade que será realizada na manhã de domingo, horas antes do duelo.

Meus goleiros sempre inspirados! 🧤💚 pic.twitter.com/OSwg07WtYv — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 25, 2026

Palmeiras tem desfalques

O atacante Vitor Roque, com lesão no tornozelo esquerdo, passará por cirurgia e não será opção. O zagueiro Murilo cumprirá suspensão após ser expulso no duelo contra o Athletico-PR, na última rodada, e deve dar lugar a Bruno Fuchs. Paulinho, em recondicionamento físico, também faz parte da lista de desfalques, apesar de ter participado integralmente do treino.

Por fim, Piquerez, em tratamento de uma cirurgia no tornozelo direito, completa as baixas para Abel.

Provável escalação do Palmeiras

Após mandar a campo um time misto na vitória por 3 a 0 sobre o Jacuipense, na última quinta-feira, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil, Abel Ferreira deve voltar a escalar uma equipe mais próxima da considerada titular.

Assim, a provável escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Ramón Sosa e Flaco López.

Situação do Palmeiras

O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 29 pontos, seis a mais que o vice-líder Flamengo. São nove vitórias, dois empates e uma derrota.

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