Palmeiras tem nove convocados para base da Seleção Brasileira em um dia

Em meio à ótima fase da equipe profissional, a base do Palmeiras também teve ótimas notícias. Nove jogadores das categorias formadoras do clube foram convocados à Seleção Brasileira, sendo três do Sub-20 e outros seis jovens do Sub-17.

Os alviverdes convocados para a Seleção Brasileira Sub-20 foram o zagueiro Vitão, o lateral-esquerdo Luan Cândido e o volante Gabriel Menino. O trio irá disputar um amistoso no Chile. Em 2019, a Seleção Brasileira irá disputar o Sul-Americano da categoria. Campeã paulista, a equipe Sub-20 do Palmeiras vive grande fase e está classificada para a semifinal do Brasileiro Sub-20.

Já os palestrinos convocados para a Seleção Sub-17 são o goleiro Bruno Carcaioli, o lateral-direito Gustavo Garcia, o zagueiro Henri, o meia Fabinho e os atacantes Gabriel Silva e Gabriel Veron. A lista tem 23 atletas nascidos em 2002 para a disputa de um torneio contra Rússia e Inglaterra, nas cidades inglesas de Nantwich e Telford, entre os dias 7 e 18 de outubro. Os seis garotos do Verdão têm presença constante nas convocações do Brasil em preparação para o Sul-Americano da categoria, no ano que vem.

O time Sub-17 do Palmeiras é o atual campeão do Mundial de Clubes da categoria, torneio vencido de forma invicta em junho, na Espanha. A conquista veio após superar o Real Madrid na final, por 4 a 2, e premiou ainda o atacante Veron como destaque individual, já que ele foi eleito o melhor jogador do torneio e terminou como artilheiro, com nove gols marcados.

O Palmeiras soma 24 jogadores convocados para as Seleções Brasileiras de base em 2018 e aparece em primeiro no ranking de clubes que mais cedem atletas ao Brasil. Na Sub-17, além dos seis atuais, foram chamados ainda o lateral Emerson Maranhão, o zagueiro Renan e o atacante Fabrício nesta temporada.

Já na Sub-15, os goleiros Mateus Sales e Murilo Palomares, os zagueiros Kauan Sergio, Matheus Matias e Pedro Karalkovas, os meio-campistas Clebson, Luiz Guilherme (Robinho) e João Pedro e o atacante Ruan Ribeiro integraram a equipe nacional.

Na Sub-20, o zagueiro Vitão, o lateral Luan Cândido, os meias Alan e Gabriel Menino e os atacantes Papagaio e Fernando – este último atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia – estiveram nas listas da Seleção. O atacante Aníbal, que tem dupla nacionalidade brasileira e paraguaia, ainda foi chamado à Seleção Sub-20 do Paraguai.