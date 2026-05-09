Palmeiras e Remo voltam a se enfrentar depois de 23 anos

Palmeiras e Remo voltarão a se enfrentar após um intervalo de 23 anos. O último duelo entre as equipes aconteceu em 26 de julho de 2003, pela Série B do Campeonato Brasileiro, quando o time paraense venceu por 2 a 1.

O retrospecto do confronto é favorável ao Palmeiras. Em oito partidas oficiais entre os clubes, o Verdão soma quatro vitórias, além de dois empates e duas derrotas. A equipe paulista também marcou mais gols no confronto: 12 contra oito do Remo.

O primeiro encontro entre os times aconteceu em 1972, pelo Brasileirão, com vitória palmeirense por 2 a 0 fora de casa. No ano seguinte, o Palmeiras repetiu o placar diante da equipe paraense. Em 1978, porém, o Remo conquistou sua primeira vitória no confronto: 3 a 0 pelo Brasileiro.

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Já em 1992, os clubes se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Após empate sem gols no jogo de ida, o Palmeiras goleou por 5 a 1 na partida de volta e avançou de fase. Em 1993, as equipes voltaram a duelar pelo Brasileirão, com empate sem gols em um dos jogos e vitória alviverde por 2 a 1 no outro.

Derrota palmeirense no último encontro

O encontro mais recente ocorreu em 2003, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em Belém, o Remo venceu o Palmeiras por 2 a 1. Desde então, os clubes não voltaram a se enfrentar oficialmente. Agora, após mais de duas décadas, Palmeiras e Remo retomam um confronto pouco frequente na história do futebol brasileiro.