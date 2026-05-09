Palmeiras desembarca em Belém para enfrentar o Remo pelo Brasileirão

Na noite deste sábado, o Palmeiras desembarcou em Belém, no Pará, para a partida diante do Remo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco do Verdão foi recebido com muita festa de torcedores locais na descida do ônibus. A bola rola para a partida às 16h (de Brasília) do domingo, no Mangueirão.

O Palmeiras vive uma invencibilidade de 14 jogos na temporada. No confronto mais recente, venceu o Sporting Cristal por 2 a 0, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Para a partida diante do Remo, o Palmeiras seguirá sem Abel Ferreira à beira do campo. O treinador cumprirá diante do Remo seu sétimo e último jogo de suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e a equipe será comandada novamente pelo auxiliar João Martins.

Eu entendo vocês, #FamíliaPalmeiras! Impossível não querer levar o Capitão 😅💚 pic.twitter.com/Fzl8mgM6ly — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 9, 2026



Os desfalques do Verdão ainda incluem Piquerez e Vitor Roque, ambos em recuperação após cirurgias no tornozelo. Arthur, que ficou na parte interna no treinamento desta sexta-feira, também é uma possível baixa.

Provável escalação

Uma provável escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Arias; Sosa (Maurício) e Flaco López.

Palmeiras no Brasileirão

O Verdão vem de um empate com o Santos por 1 a 1 , no jogo que marcou a despedida do Allianz Parque, renomeado para Nubank Parque. No Campeonato Brasileiro, o time ocupa o primeiro lugar da tabela, com 33 pontos - seis a mais que o Flamengo, segundo colocado.