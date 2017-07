Palmeiras tem goleiro Jailson e mais cinco pendurados no Brasileiro

Na tentativa de seguir em evolução no Campeonato Brasileiro, às 19 horas (de Brasília) deste sábado, o Palmeiras enfrenta o Avaí, no Estádio Palestra Itália. Antes da 17ª rodada do torneio nacional, o time alviverde contabiliza seis jogadores pendurados, entre eles o goleiro Jailson.

Efetivado como titular no lugar de Fernando Prass diante do Flamengo, Jailson tomou cartão amarelo na Ilha do Urubu. Na sequência, mantido na posição pelo técnico Cuca no confronto com o Sport, o experiente goleiro de 36 anos acabou advertido novamente.

Além de Jailson, o elenco alviverde tem mais cinco jogadores pendurados com dois cartões amarelos no Campeonato Brasileiro. São os casos dos atacantes Keno e Roger Guedes e do meia Raphael Veiga, além do jovem volante Gabriel Furtado e do afastado Felipe Melo.

O duelo entre Palmeiras e Avaí será arbitrado por Anderson Daronco no Estádio Palestra Itália. Dos jogadores com risco de suspensão, apenas Jailson e Roger Guedes devem ser titulares. Na 18ª rodada do torneio nacional, o Palmeiras enfrenta o Botafogo.

O técnico Cuca, como de costume, não confirmou a escalação para o duelo com o Avaí. Uma provável formação para a partida de sábado tem Jailson; Mayke, Mina (Dracena), Luan e Egídio; Bruno Henrique e Tchê Tchê (Jean); Roger Guedes, Guerra e Dudu; Deyverson.