Com mudanças, Palmeiras pega Avaí para manter evolução no Brasileiro

Às 19 horas (de Brasília) deste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Avaí, no Estádio Palestra Itália. Com mudanças em relação ao time que caiu na Copa do Brasil, o técnico Cuca tentará manter a evolução no torneio por pontos corridos.

Na noite de quarta-feira, o Palmeiras acabou superado pelo Cruzeiro no Mineirão e deus adeus à Copa do Brasil nas quartas de final. O técnico Cuca, como de costume, não entrou em detalhes sobre a formação para pegar o Avaí, mas confirmou que planeja escalar um time parecido ao que bateu o Sport.

O lateral direito Mayke, o zagueiro Luan, o volante Bruno Henrique e o atacante Deyverson, impedidos de disputar a Copa do Brasil pelo Palmeiras, voltam a ficar à disposição e devem ser titulares. Por outro lado, o zagueiro Juninho, com uma lesão no tornozelo, e o versátil Zé Roberto, com uma inflamação na planta do pé, estão fora.

Com 26 pontos ganhos, 14 a menos que o líder Corinthians, o Palmeiras ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro após 16 rodadas. A equipe alviverde vem de três partidas sem derrota, já que ganhou do Vitória (4 x 2) e do Sport (2 x 0) e empatou com o Flamengo (2 x 2).

“O time tem que se fechar e não deixar que as coisas negativas que vêm de fora entrem aqui. Precisamos dar a resposta o mais rápido possível. O Palmeiras está fazendo bons jogos. É uma questão de se fechar mesmo e dar continuidade ao trabalho”, afirmou Bruno Henrique.

O Avaí, na tentativa de fugir da zona de rebaixamento, também vem em uma sequência de três jogos sem derrotas, contra Cruzeiro (1 x 0), Corinthians (0 x 0) e Bahia (1 x 1). Com 17 pontos ganhos, o time inicia a rodada no 17º lugar, o primeiro dentro do grupo de descenso.

A tendência é que o técnico Claudinei Oliveira use contra o Palmeiras praticamente o mesmo time que venceu o Cruzeiro na última rodada, com a entrada de Capa, livre de suspensão, no lugar de João Paulo. O atacante Junior Dutra chegou a ser poupado durante a semana, mas não deve ser problema.

“Contra o Cruzeiro, mostramos a mesma pegada que jogamos contra Botafogo e Grêmio. Não podemos mudar. Somos um time de raça, que vai lutar para marcar forte, e temos um contra-ataque perigoso. É o estilo que vem dando certo, então vamos com o mesmo intuito”, afirmou o lateral direito Leandro Silva.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X AVAÍ

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo

Data: 29 de julho, sábado

Horário: 19 horas

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Elio Nepomuceno de Andrade Junior

PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Mina (Dracena), Luan e Egídio; Bruno Henrique e Tchê Tchê (Jean); Roger Guedes, Guerra e Dudu; Deyverson

Técnico: Cuca

AVAÍ: Douglas; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Judson, Simião, Pedro Castro e Juan; Junior Dutra e Joel

Técnico: Claudinei Oliveira