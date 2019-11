Palmeiras se reapresenta, e Luiz Adriano faz recondicionamento

O Palmeiras iniciou nesta segunda-feira a preparação para enfrentar o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Nas dependências da Academia de Futebol, sem a presença da imprensa, o elenco trabalhou fisicamente e o centroavante Luiz Adriano realizou atividades de recondicionamento.

Sob o comando da preparação física, o grupo começou o dia com um circuito de nove estações na sala de musculação. Os atletas realizaram cada exercício três vezes, com ênfase em força, potência e membros superiores. Para finalizar, deram tiros de corrida e fizeram mudanças de direção no gramado.

O centroavante Luiz Adriano, por sua vez, deu sequência ao seu cronograma de recondicionamento. Por voltar a sentir dores na coxa direita, local lesionado no clássico contra o Santos, o jogador acabou poupado pela comissão técnica contra o Corinthians.

O meia Lucas Lima, livre após cumprir suspensão automática, fica à disposição do técnico Mano Menezes para o duelo contra o Bahia. Amparado por efeito suspenso parcial, o volante Felipe Melo também deve atuar após perder os duelos contra Vasco e Corinthians.

Na tarde desta quarta-feira, em atividade aberta à imprensa, o elenco volta a treinar na Academia de Futebol. O confronto entre Palmeiras e Bahia, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 16 horas (de Brasília) de domingo, na Fonte Nova.

Com 67 pontos ganhos, 10 a menos que o Flamengo, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O time alviverde já está matematicamente classificado à Copa Libertadores – pela primeira vez, o clube disputará o torneio cinco vezes consecutivas.