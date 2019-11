Irregularidade dos meias do Palmeiras põe dúvida na cabeça de Mano

Depois de uma sequência de cinco vitórias no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras voltou a mostrar instabilidade e ficou no empate com o Corinthians, no último sábado. Grande parte dessa irregularidade da equipe passa pelo desempenho oscilante dos meias, que não conseguem se firmar no time titular.

Contra o Corinthians, o escolhido para comandar a armação do Alviverde foi Gustavo Scarpa. Além de ter um desempenho discreto com a bola rolando, o meia ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti na segunda etapa, parando em defesa de Walter.

A fase negativa de Scarpa pode fazer Mano Menezes repensar o meia titular para a próxima rodada. Lucas Lima, apesar de ainda não ter encontrado protagonismo no clube, teve bom desempenho na última vez quando foi acionado, contra o Vasco.

Na ocasião, o treinador do Verdão optou por poupar uma série de jogadores titulares e, portanto, o camisa 20 iniciou o jogo em São Januário como titular. O meia marcou o gol que abriu o placar da partida que terminou com a vitória do Palmeiras por 2 a 1.

Após o jogo contra o Corinthians, Mano comentou sobre a instabilidade dos jogadores que atuam pela faixa central do campo. O treinador também explicou como acredita ser o posicionamento ideal dos atletas da linha de frente.

“É uma posição que temos oscilações ainda. Eu sempre procuro montar uma equipe com uma ideia de dois atacantes mais atacantes, e um deles mais de beirada para se juntar ao homem de meio. O Zé Rafael entrou hoje, já fez bons jogos. O Willian entra, mas aí seriam três atacantes, você perde a capacidade de armar mais. Temos que ir ajustando isso, acho que melhorou na construção, mas precisa ser mais qualificada. Mas aí não vale só para o meio, mas sim para a equipe inteira. Vamos tentando dar maturidade para eles entenderem as escolhas. Quando vir buscar a bola no pé, quando atacar espaço”, afirmou Mano.

Raphael Veiga, que poderia ser outra opção para atuar como meia armador do Palmeiras, não tem recebido muitas oportunidades com Mano. O jogador ainda não foi titular sob o comando do treinador, tendo apenas entrado cinco vezes na segunda etapa.

Apesar de não viver grande fase no Verdão, Gustavo Scarpa ainda é o artilheiro do clube na temporada. O jogador balançou as redes 13 vezes em 45 jogos, estando à frente de Dudu, com dez gols, e Bruno Henrique, com nove.

Com o empate do último sábado, o Palmeiras manteve-se na segunda colocação, com 67 pontos, dez a menos do que o líder Flamengo. Na próxima rodada, o Verdão terá pela frente o Bahia, no domingo, às 16h, na Fonte Nova.