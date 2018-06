Palmeiras se interessa por Bernard, mas concorrência complica vinda

Com a saída do atacante Keno, negociado por cerca de R$ 38 milhões com o Pyramids FC, do Egito, a diretoria palestrina trabalha para encontrar a reposição ideal para o técnico Roger Machado. Assim, após analisar o mercado, o nome de Bernard foi o escolhido.

O brasileiro ex-Atlético-MG está livre para decidir seu futuro, já que seu contrato com o Shakhtar Donetsk se encerra no próximo dia 30 de junho e não será renovado. Na última temporada, Bernard disputou 29 partidas pelo clube ucraniano, marcou 10 gols e distribuiu quatro assistências. Bons números e que atraíram o interesse de outras equipes.

Em Portugal, o jornal O Jogo aponta que o jogador com ‘alegria nas pernas’ é alvo do Porto para esta janela de transferências. Já na Inglaterra, o Daily Star fala do interesse do West Ham pelo atleta.

O elenco do Palmeiras conta hoje com apenas 26 nomes (Gustavo Scarpa não retornou ao clube, enquanto Papagaio, Matheus Teixeira, Vitinho e Yan não estão integrados oficialmente). Ao mesmo tempo, o clube soma quase R$ 90 milhões em caixa com as vendas de Keno, Tchê Tchê, João Pedro e Fernando.