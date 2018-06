Substituto de Keno? Revelação do Palmeiras treina com profissionais

Vitinho, que se reapresentou ao Palmeiras após empréstimo ao time B do Barcelona, não foi o único garoto no treino do Verdão nesta terça-feira. Em atividade que teve quatro baixas, o garoto Yan marcou presença entre os atletas de Roger Machado.

O comandante palestrino incluiu a jovem promessa em todas as atividades, desde a roda de bobinho no começo do treinamento até a última sessão prática, que contou com treino de toque de bola, movimentação e pressão na saída de bola.

O jovem de 19 anos foi destaque da equipe na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, em que anotou três gols. Atacante de lado de campo, Yan chegou ao Maior Campeão do Brasil em janeiro de 2017 vindo do Vitória como compensação pela contratação de Cleiton Xavier.

Após um período de empréstimo, o jogador foi adquirido por R$ 1 milhão e assinou contrato até março de 2023, agenciado pelo espanhol Ivan Molina. Assim como no caso de Vitinho, porém, não está definido se ele irá viajar com a delegação para a excursão na América Central, com embarque na quinta-feira.

Recentemente, o Palmeiras negociou Keno para o Pyramids FC, do Egito, por 10 milhões de dólares (cerca de R$ 37 milhões). Coincidentemente ou não, Yan tem características parecidas ao do ex-atacante palestrino.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com