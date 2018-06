Rescisão de Scarpa com o Flu sai no BID e jogador irá decidir destino

Gustavo Scarpa está oficialmente livre do Fluminense. Após o TST (Tribunal Superior do Trabalho) conceder habeas corpus ao jogador, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) publicou a rescisão de contrato do meia com o Tricolor no BID (Boletim Informativo Diário).

A decisão, porém, não reativa o contrato do atleta com o Palmeiras. O pagamento dos 6 milhões de euros prometidos em luvas ao jogador após a assinatura do contrato em janeiro deste ano foi suspenso por cláusulas contratuais que permitiam o impedimento do repasse do valor em caso de imbróglio jurídico com o Fluminense.

Assim, Gustavo Scarpa tem seu destino em mãos. O atleta e seus empresários detém uma oferta de um clube da Arábia Saudita, além de sondagens do Benfica-POR. O jogador, portanto, irá definir onde quer atuar.

“Esse Habeas Corpus significa que ele está livre para retornar ao Palmeiras, assim como na primeira decisão, que partiu de um mandado de segurança. Com isso, o contrato com o Fluminense será rescindido e ele estará livre para trabalhar em outro lugar”, analisou à Gazeta Esportiva o advogado Leonardo Moreira, do escritório Sutille & Vaciski, especializado em direito desportivo.

No entanto, independentemente da decisão do meia, o Fluminense entrará com recurso no TST. Se conseguir derrubar o habeas corpus e Scarpa (re)assinar seu contrato com o Palmeiras, o Tricolor volta a ter o vínculo do atleta. Se ele estiver no exterior, e a equipe estrangeira não cumprir decisão do Tribunal brasileiro, o clube carioca poderá entrar com processo junto à Fifa, que tem órgãos para definir a situação.

Antes da decisão final do TRT-RJ (Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro), ocorrida há duas semanas e que foi contra o jogador, o TST havia se recusado a julgar o caso. No entanto, após as instâncias na esfera estadual se esgotarem, a decisão em caráter nacional pôde ser requerida.

O Tricolor afirma “brigar pelos seus direitos”, mas não quer ter o jogador de volta. Na prática, o clube das Laranjeiras se interessa em uma possível compensação, que pode ser financeira ou de atletas.

No final de 2017, Gustavo Scarpa entrou na Justiça contra o Fluminense por conta de R$ 9 milhões devidos pelo clube ao jogador, entre salários, direitos de imagem e outras pendências. Em janeiro, o meia conseguiu a rescisão contratual na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro e assinou com o Palestra por cinco temporadas.

O novo capítulo no imbróglio jurídico aconteceu justamente no melhor momento de Scarpa no Palmeiras. Após uma longa pré-temporada, o camisa 14 marcou seus primeiros gols pelo clube pouco antes de a rescisão ser publicada pelo BID (Boletim Informativo Diário) da CBF