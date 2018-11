Palmeiras recebe o América-MG com chance de confirmar o título brasileiro

Adversário especial, casa cheia, coroação da liderança, do recorde de invencibilidade na era dos pontos corridos e, possivelmente, do título brasileiro. Esses são alguns dos ingredientes que comportam o duelo desta quarta-feira, marcado para as 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque, entre Palmeiras e América Mineiro, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Líder absoluto da competição nacional com 71 pontos, o Verdão, porém, não depende apenas de si para ser campão já nesta quarta-feira. Além da necessidade de vencer o Coelho, que briga contra o rebaixamento, mas vem embalado de um triunfo importante contra o Santos, o time comandado por Luiz Felipe Scolari precisa contar com tropeços e Internacional e Flamengo, que enfrentam Atlético Mineiro e Grêmio, respectivamente. Se tudo isso se confirmar, o Palmeiras coroa o decacampeonato brasileiro, mas ainda não ergue a taça efetivamente, já que ela será entregue ao campeão apenas na última rodada.

Do lado do time da casa, o discurso é de manutenção do foco e da cautela, tratando cada jogo como uma decisão. Apesar da campanha histórica, o Palmeiras sofreu nas últimas duas partidas, não desempenhou o futebol de outrora e empatou tanto com o Atlético Mineiro quanto com o lanterna e já rebaixado Paraná. Por esses motivos, o respeito ao América é “lei” nos arredores do Palestra Itália.

E se Felipão tem algo a celebrar, além do possível título, é o fechamento de um turno completo pelo Palmeiras nesta passagem. Foi justamente contra o Coelho, no dia 5 de agosto, em duelo válido pela 17ª rodada, que o experiente treinador fez sua reestreia pelo clube alviverde paulista, no empate por 0 a 0 na Arena Independência. Desde aquele jogo, inclusive, muitas coisas mudaram sob seu comando, principalmente a condição na competição nacional, que anteriormente era de briga pelo G4.

Para o duelo dentro de casa, com expectativa de casa cheia, já que foram comercializados antecipadamente mais de 33 mil ingressos, Felipão terá apenas um problema para montar a escalação que considera ideal. Gustavo Scarpa, titular no empate com o Paraná no último domingo, em Londrina, recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora. Luan, por sua vez, volta depois de cumprir suspensão e pode retomar a condição de titular junto com Gustavo Gómez, que foi poupado.

Para o lugar de Scarpa, a expectativa é de que Bruno Henrique, que também iniciou no banco a partida no Estádio do Café, retome o posto nos 11 iniciais e componha o meio-campo junto com Moisés, além da entrada de Willian no lugar de Lucas Lima. Assim, as únicas dúvidas ficam por conta da lateral-esquerda, que pode ser de Victor Luís ou de Diogo Barbosa, e o meio-campo, que deve ter Felipe Melo ou Thiago Santos.

Outro que deve voltar ao menos para a lista de relacionados é o meia Hyoran, recuperado de um problema muscular na panturrilha. E mesmo com a chance de confirmação de título, o discurso do camisa 28 é de atenção absoluta.

“O segredo nesta reta final é continuarmos com esse espírito decisivo. Cada jogo para nós é uma final e agora, mais do que nunca, não podemos cometer erros. Nosso grupo é muito qualificado, a comissão técnica confia nos jogadores e vem realizando um excelente trabalho. Faremos de tudo para sermos campeões brasileiros”, disse Hyoran.

América sonha com a permanência

Se pelo lado paulista há a ansiedade por garantir logo o título do Campeonato Brasileiro, nas bandas de Minas Gerais há um alvoroço no sonho de seguir na primeira divisão. O América precisa vencer para ficar mais próximo da Série A.

A equipe de Givanildo Oliveira está na 17ª colocação, com 37 pontos conquistados. O Sport, primeiro clube fora da zona, tem 38, um ponto a mais. Uma vitória, dependendo da combinação de resultados, poderia dar mais tranquilidade ao Coelho em sua intensa luta para ficar na elite e longe do inferno.

Um passo importante foi dado pela equipe no último fim de semana: o grupo pegou o Santos, que luta por uma vaga na Copa Libertadores, e conseguiu vencer, por 2 a 1. Agora é a vez de outro paulista.

Para o duelo contra o Verdão, Givanildo não poderá contar com Zé Ricardo, suspenso. A opção deve ser o retorno de Leandro Donizete. O experiente jogador não atuou na última rodada por força contratual, afinal, é atleta do Santos.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X AMÉRICA MINEIRO

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data: Quarta-feira, dia 21 de novembro de 2018

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Luciano Roggenbaum (PR) e Luiz H Souza Santos Renesto (PR)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis (Diogo Barbosa); Thiago Santos (Felipe Melo), Bruno Henrique, Moisés; Willian, Dudu e Borja

Técnico: Luiz Felipe Scolari

AMÉRICA-MG: João Ricardo; Norberto, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos; Juninho, Leandro Donizete e Matheusinho; Ademir, Aylon e Rafael Moura

Técnico: Givanildo Oliveira