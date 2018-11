Felipão reencontra rival de estreia podendo ser campeão brasileiro

O ano de 2018 tem tudo para se tornar especial para Luiz Felipe Scolari, que retornou ao futebol brasileiro para liderar o Palmeiras rumo à liderança do Campeonato Brasileiro e ao iminente título nacional, que pode ser coroado já na próxima quarta-feira, no Allianz Parque. E no meio do caminho, justamente o América Mineiro, rival da 35ª rodada, pode simbolizar dois momentos significantes da passagem do experiente treinador.

Foi contra o Coelho, no dia 5 de agosto, que Felipão fez sua reestreia pelo Palmeiras. No Independência, o gaúcho esteve à beira do campo pela primeira vez desde que foi anunciado, no fim do mês anterior, e deixou Minas Gerais com um empate por 0 a 0, que poderia ter se transformado em um triunfo caso Jean tivesse convertido o pênalti marcado a favor do Verdão ainda na primeira etapa.

Na época, o Palmeiras ainda vivia com as atenções divididas entre Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A partida, inclusive, teve apenas dois titulares escalados, o goleiro Weverton e o meia Moisés, e marcou o início do que seria o time “B” utilizado pelo treinador apenas na competição de pontos corridos. Com empate, o hoje líder do campeonato chegou ao seu 27º ponto e encostou no G-4.

Desde então, o Verdão seguiu a passos largos rumo ao primeiro lugar do Brasileiro, principalmente após as eliminações na Copa do Brasil para o campeão Cruzeiro e na Libertadores para o finalista Boca Juniors. Aos poucos, o time comandado por Felipão não apenas manteve a liderança, como conseguiu vantagem para minimizar tropeços, como aconteceu contra o Atlético Mineiro e, mais recentemente, com o lanterna Paraná.

Para o duelo desta quarta-feira, as circunstâncias são completamente diferentes e o momento também é outro em relação à estreia do treinador. O jogo, agora, pode valer o título para Scolari e seus comandados, desde que vençam o Coelho e contem com tropeços de Internacional e Flamengo, que medem forças com Atlético Mineiro e Grêmio, respectivamente.

Dono de 71 pontos, o Palmeiras depende apenas de si para conquistar o decacampeonato nacional e, caso não confirme nesta quarta, terá a oportunidade de coroá-lo em São Januário, no próximo domingo, na partida contra o Vasco da Gama. Algo em comum aos dois próximos rivais, aliás, é a situação na tabela, já que tanto os cariocas quanto os mineiros lutam pela permanência na elite.

