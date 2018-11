Descontração e ausência de Dracena marcam fim da preparação do Palmeiras

Foco e, ao mesmo tempo, muita descontração. Essa foi a tônica do último treino do Palmeiras antes da partida diante do América Mineiro, marcada para esta quarta-feira, no Allianz Parque, que pode coroar o título brasileiro do Verdão em caso de uma combinação favorável de resultados. Na Academia de Futebol, o único desfalque da atividade em campo foi o zagueiro Edu Dracena, que realizou um trabalho específico na parte interna do CT.

Titular no empate com o Paraná no último domingo, no Estádio do Café, em Londrina, Dracena não foi ao campo na última segunda-feira, assim como os demais titulares, sendo submetido a exercícios regenerativos. Nesta terça, porém, enquanto os companheiros trabalharam no gramado, o experiente zagueiro permaneceu na academia fazendo um trabalho específico.

Veja também: Felipão reencontra rival de estreia podendo ser campeão brasileiro

Dessa forma, a expectativa é de mudança na zaga em relação ao time que tropeçou no lanterna do brasileiro. Além de Dracena, que sequer foi a campo e tem chances mínimas de começar jogando, Antonio Carlos deve perder a condição de titular, dando lugar a formação com Luan, que volta após cumprir, e Gustavo Gómes, poupado no último domingo.

Nos 15 minutos aos quais a imprensa teve acesso, o treinamento seguiu sob um clima de muita descontração entre os atletas. Depois de um trabalho inicial de corrida e trote, o elenco foi dividido em quatro grupos, que realizaram o tradicional bobinho, sendo permitido apenas um toque de cada jogador. Enquanto isso, os goleiros realizaram seu aquecimento no campo anexo.

Para o duelo da próxima quarta-feira, quando o Palmeiras pode se sagrar decacampeão brasileiro desde que vença o América Mineiro e Internacional e Flamengo tropecem diante de Atlético Mineiro e Grêmio, respectivamente, Felipão não poderá contar, com certeza, com Gustavo Scarpa, que recebeu o terceiro cartão amarelo no último domingo. Hyoran, por sua vez, deve voltar a ser relacionado já que participou normalmente das últimas atividades.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com