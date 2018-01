Palmeiras não deve cumprir promessa de uso da base em 2018

O Palmeiras iniciou o ano tendo como ideal um elenco com 31 jogadores, sendo quatro goleiros e 27 de linha. Destes, a diretoria alviverde estabeleceu que ao menos quatro precisariam ser das categorias de base do clube, e cada um deveria atuar ao menos 10 jogos na temporada. A missão, porém, ficou quase impossível no atual cenário.

Com 33 jogadores em seu elenco profissional, o Palmeiras tem apenas o goleiro Daniel Fuzato, o lateral Victor Luis e o atacante Artur como oriundos das categorias de base. Os defensores Pedrão e Thiago Martins, comumente agregados a este grupo, não são formados no Verdão. O primeiro já era profissional no Água Santa antes de chegar ao Palestra, enquanto o segundo foi contratado junto ao Mogi Mirim, também já integrando o elenco principal.

“Nossa ideia é ter uma equipe profissional competitiva, formada com profissionais de excelência. Nós acreditamos que os jovens terão de trabalhar assim como os outros e farão uma disputa sadia pelas vagas na equipe titular. Boa utilização da base. Queremos no mínimo quatro atletas com 10 partidas na temporada”, disse o gerente de futebol Cícero Souza, à ESPN.

Vale ressaltar, porém, que houve um avanço em relação à última temporada. Em 2017, apenas os goleiros Daniel Fuzato e Vinicius Silvestre eram atletas formados no clube e que integravam o elenco profissional. Neste ano, Viniciu foi emprestado a Ponte Preta por conta da contratação de Weverton pelo Verdão.

O Palmeiras é o time que menos usou atletas das categorias de base na disputa do Campeonato Brasileiro 2017. Em ranking do Footstats, que considera apenas jogadores com menos de 25 anos e com ao menos parte de sua formação no respectivo, o Verdão aparece como lanterna, enquanto o Fluminense lidera as estatísticas.

O ano de 2017 foi extremamente positivo para a base do Palmeiras, com 16 títulos e oito vice-campeonatos em 38 competições disputadas – todas as categorias conquistaram ao menos uma taça. No Paulista, as cinco equipes chegaram juntas à final (Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20), e o Sub-17 ainda conquistou o título inédito da Copa do Brasil.

Já nesta temporada o Alviverde está classificado para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na sexta-feira, o Palmeiras venceu o Botafogo-PB por 2 a 0 e conquistou a classificação.