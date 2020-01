Palmeiras inicia semana do Paulista com indefinições no elenco

O Palmeiras inicia sua trajetória no Campeonato Paulista às 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, contra o Ituano, no Estádio Novelli Júnior. Na semana em que estreia no torneio estadual, o elenco comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo ainda vive clima de indefinição.

O volante Matheus Fernandes já tem sua ida ao Barcelona encaminhada, enquanto o meia Gustavo Scarpa pode fechar com o Almeria, time da Segunda Divisão do futebol espanhol. Por conta das negociações, ambos não foram utilizados por Luxemburgo na Copa Flórida.

O Palmeiras também deseja negociar o volante Jean e o meia Guerra – o segundo nem sequer consta na página do elenco do site oficial do clube. Para buscar novos destinos, os dois jogadores não foram relacionados por Luxemburgo para a Copa Flórida.

O atacante Deyverson viajou à Espanha para acertar com o Getafe e terá sua saída oficializada em breve. Após disputar apenas 20 jogos em 2019, o lateral esquerdo Victor Luis ainda pode deixar o Palmeiras, apesar da participação no recente torneio disputado nos Estados Unidos.

O Palmeiras ainda não ofereceu reforços a Vanderlei Luxemburgo, mas deseja fazê-lo. Após encerrar sua participação na Copa Flórida, o treinador disse considerar a base do elenco pronta para receber o que chamou de “contratações tiro certo”, que venham para resolver.

Um dos nomes na lista do Palmeiras é o atacante Rony, que fez uma temporada consistente pelo Athletico-PR no ano passado. Campeão da Copa Flórida, o elenco volta a trabalhar nas dependências da Academia de Futebol a partir das 16 horas (de Brasília) desta segunda-feira.