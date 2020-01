Luxa projeta jovem da base no lugar de Bruno Henrique no Paulista

Ainda sem reforços, o Palmeiras tem como principal novidade no elenco o aproveitamento de jogadores com passagem pelas categorias de base. Contra o Ituano, na estreia pelo Campeonato Paulista, o técnico Vanderlei Luxemburgo projeta a utilização de um dos garotos desde o início.

Escalado como titular na vitória contra o New York City, Bruno Henrique sentiu incômodo na região da virilha logo no começo e foi substituído por Ramires. Nos Estados Unidos, Luxa experimentou Patrick de Lucca e Gabriel Menino como titulares.

“Não tenho problema de colocar menino para jogar. Talvez, já no jogo contra o Ituano tenha que jogar algum menino. O Bruno machucou, o Matheus está fora por causa da negociação (com o Barcelona) e o Ramires precisa ainda estender um pouco mais a pré-temporada. Então, de repente, vamos ter que jogar com um menino”, disse o técnico.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Gabriel Menino começou o jogo contra o New York City e teve atuação consistente no meio de campo. Além de executar as funções defensivas, o jovem distribuiu bons passes e, de trivela, tocou para Lucas Lima cruzar no lance que originou o gol de empate do Palmeiras.

“Se tiver que colocar (um jovem), vamos colocar. Vejo eles com talento. Uns mais e outros, menos. Uns mais inibidos e outros, menos. Uns vão demorar um pouco mais e outros, entram e não sentem absolutamente nada. Então, estão dentro da normalidade. São jogadores de talento”, disse Luxa.

Com a rodagem adquirida na Copa Flórida, o Palmeiras passa a mirar seu primeiro jogo oficial na temporada de 2020. Às 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, na rodada de abertura do Campeonato Paulista, o time alviverde entra em campo para enfrentar o Ituano, no Estádio Novelli Júnior.