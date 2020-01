Luxa vê base pronta e quer completar com reforços “tiro certo”

O Palmeiras ainda não ofereceu reforços ao experiente Vanderlei Luxemburgo para 2020. Com o elenco em processo de reformulação, o treinador, esperançoso, projetou a chegada de contratações pontuais para completar o grupo após a vitória sobre o New York City, alcançada neste sábado.

Em relação ao ano passado, o Palmeiras se desfez de oito jogadores. O atacante Deyverson já se despediu e deve ser anunciado pelo Getafe, enquanto o volante Matheus Fernandes tem sua ida encaminhada ao Barcelona e o meia Gustavo Scarpa analisa oferta do Almeria. O clube também quer negociar o versátil Jean.

“A imprensa sempre falou que o elenco do Palmeiras é farto. Fizemos um primeiro processo, conversado com a diretoria, de abrir espaço financeiro e técnico para trazer outros jogadores. Agora, temos já um elenco enxuto e abrimos espaço também para os jovens chegarem ao profissional”, declarou o técnico.

Luxemburgo preferiu não falar sobre quais posições deseja reforçar, mas um dos nomes cotados é o atacante Rony, jogador que se destacou com a camisa do Athletico-PR no ano passado. Por enquanto, a principal novidade no elenco é o aproveitamento de nove jogadores com passagem pelas categorias de base.

“Vamos em busca de contratações tiro certo, onde precisa. Já estamos com a base toda pronta. Agora, quem vamos buscar no mercado? Fulano, beltrano e sicrano para completar e dar um upgrade ainda maior na equipe. Mas vejo que a base é muito boa”, declarou Luxa, que se disse confiante para iniciar a temporada.

Com a rodagem adquirida na Copa Flórida, o Palmeiras passa a mirar seu primeiro jogo oficial na temporada de 2020. Às 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, na rodada de abertura do Campeonato Paulista, o time alviverde entra em campo para enfrentar o Ituano, no Estádio Novelli Júnior.