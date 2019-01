Palmeiras está perto de anunciar renovação com Crefisa

A Sociedade Esportiva Palmeiras está muito perto de anunciar a renovação de contrato com a Crefisa pelos próximos três anos. O acerto, que só falta ser assinado, deve ser oficializado por clube e patrocinador nesta semana.

A Gazeta Esportiva apurou nos bastidores do Palmeiras que o clube receberá R$ 81 milhões por temporada para divulgar as marcas de Leila Pereira em seu uniforme. O período do vínculo coincide com o tempo do mandato do presidente Maurício Galiotte, grande aliado da empresária.

O valor do patrocínio, contudo, pode atingir R$ 400 milhões durante o vínculo, uma vez que a Crefisa ajuda no pagamento de parte de salários de alguns jogadores, além de luvas, premiações por objetivos e a exposição também da marca do Centro Universitário FAM.

O acordo já estava encaminhado desde o fim de 2018, quando o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro. Desde então, porém, a diretoria alviverde recebeu e analisou proposta bilionária do grupo Blackstar. Após detectar fraude na oferta, o presidente Maurício Galiotte encerrou as negociações.

