Patrocinadora crava renovação com Palmeiras: “Podem contar com a Leila”

Leila Pereira, presidente da Crefisa/FAM, assegurou a renovação de contrato da patrocinadora com o Palmeiras por mais três anos. A declaração ocorreu pouco depois da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, neste domingo, em São Januário, resultado que garantiu o título do Campeonato Brasileiro ao clube alviverde.

“Vamos renovar com o presidente Maurício (Galiotte) por mais três anos. É uma honra ser parceira do maior campeão do Brasil. Nesta era Crefisa, em quatro anos de patrocínio, fomos três vezes campeões nacionais. É uma parceria de extremo sucesso, que me dá muita honra”, afirmou Leila.

A parceria está garantida porque Maurício Galiotte, aliado de Leila Pereira e José Roberto Lamacchia, proprietários da Crefisa/FAM, venceu as eleições no último sábado, superando o opositor Genaro Marino. O presidente reeleito terá um mandato de três anos, mesmo período do novo contrato a ser assinado com a patrocinadora.

Com a Crefisa investindo, o Palmeiras conquistou uma Copa do Brasil (2015) e dois Campeonatos Brasileiros (2016 e 2018) ao longo dos últimos quatro anos. Após a vitória sobre o Vasco, Leila celebrou ao lado dos jogadores e também vibrou com a torcida alviverde presente em São Januário.

“Cuido das minhas empresas, ajudo o presidente (do Palmeiras, Maurício Galiotte) a cuidar do Palmeiras e me cuido também para ter disposição a ajudar o nosso Palmeiras”, afirmou, em tom descontraído, à Espn Brasil.

Nascida no Rio de Janeiro, Leila Pereira foi festejada até pela torcida rival, que pediu ajuda à patrocinadora do decacampeão brasileiro. “Au, au, au! A Leila é bacalhau”, gritaram os vascaínos.

“Foi lindo. É o respeito que o torcedor tem com a parceria da Leila com o Palmeiras. Espero que outras empresas vejam esse modelo e também invistam no futebol. Gostaríamos que essa parceria fosse um modelo para outras empresas apoiarem o futebol”, celebrou Leila Pereira.