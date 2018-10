Palmeiras consegue efeito suspensivo e Mayke e D. Barbosa são liberados

Um dia após Mayke e Diogo Barbosa receberem dois jogos de suspensão pela confusão após a segunda semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, o Palmeiras conseguiu, nesta sexta-feira, o efeito suspensivo do gancho. Com isso, os dois jogadores ficam livres para atuar contra o Grêmio, no domingo, às 16 horas (de Brasília), no Pacaembu.

A notícia chega em boa hora para o treinador Felipão. Isso porque Marcos Rocha está com lesão na panturrilha e não pode atuar. Já Victor Luís recebeu o terceiro amarelo no clássico contra o São Paulo e irá cumprir a suspensão automática. Dessa forma, o comandante do Alviverde poderia ser forçado a improvisar Jean na direita e Nico Freitas na esquerda.

Enquanto Mayke está totalmente liberado para atuar, Diogo Barbosa segue como dúvida para o duelo contra o Tricolor Gaúcho. Isso porque o lateral-esquerdo sentiu uma pancada no tornozelo e depende da evolução na recuperação para poder ir a campo.

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 56 pontos e enfrentará o Grêmio, quarto colocado com 51 pontos, na mesma rodada em que Internacional e São Paulo se enfrentam. O Flamengo, que é o terceiro com a mesma pontuação do time de Aguierre, terá o Fluminense pela frente na 29ª rodada do Brasileirão.