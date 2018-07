Palmeiras consegue efeito suspensivo e Luan fica à disposição

Punido pelo envolvimento na confusão ocorrida na partida contra o Flamengo, a última antes da paralisação para a Copa do Mundo da Rússia, Luan estará à disposição do Palmeiras para o duelo deste domingo, contra o Atlético-MG, pela rodada de número 14 do Campeonato Brasileiro. O clube conseguiu o efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e o zagueiro está liberado para atuar.

Os incidentes com os flamenguistas foram originados pelo desentendimento entre Dudu e Cuéllar nos minutos finais do jogo. Ao todo, seis jogadores foram expulsos de campo com cartão vermelho (três para cada lado), dentre os quais estava o defensor palmeirense, que foi denunciado pelo artigo 254-A do Código Esportivo, referente a “agresão”. No entanto, o camisa 13 acabou sendo julgado no artigo 250, que diz respeito apenas a “ato hostil”, e recebeu dois jogos de gancho.

Desta forma, em relação ao clássico contra o Santos, na última quinta-feira, o Verdão terá quatro ‘reforços’ para encarar o Galo. Além de Luan, Dudu e Jailson, que também foram expulsos contra o Flamengo, também estarão à disposição do técnico Roger Machado. Moisés, que estava suspenso em função do acúmulo de cartões amarelos, é outro que poderá jogar.

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam no Allianz Parque, a partir das 16h (no horário de Brasília). Os donos da casa ocupam a sétima posição da tabela, com 20 pontos ganhos, enquanto os mineiros são os terceiros colocados, com 23. O líder é o Flamengo, com 29.