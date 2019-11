Palmeiras ainda pode bater seu recorde de pontos: veja números

A seis rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o vice-líder Palmeiras tem uma desvantagem significativa em relação ao Flamengo. Com 67 pontos, o time alviverde ainda pode, porém, tentar bater seu próprio recorde de pontuação na era dos pontos corridos (80).

Na edição de 2016 do Campeonato Brasileiro, com uma campanha de 24 vitórias, oito empates e seis derrotas, o Palmeiras acumulou um total de 80 pontos. Dois anos depois, alcançou a mesma pontuação após 23 vitórias, 11 empates e quatro derrotas. Nas duas temporadas, terminou como campeão.

Atualmente, com retrospecto de 19 vitórias, 10 empates e três derrotas, o Palmeiras contabiliza 67 pontos. Portanto, para superar o recorde, precisa marcar mais 14 nas últimas seis rodadas, contra Bahia (visitante), Grêmio (mandante), Fluminense (visitante), Flamengo (mandante), Goiás (mandante) e Cruzeiro (visitante).

Curiosamente, até o momento, a campanha do Palmeiras na atual edição do Campeonato Brasileiro é melhor que a de 2018. Ao final da 32ª rodada do ano passado, o time então comandado por Luiz Felipe Scolari tinha 66 pontos. À mesma altura de 2016, a equipe de Cuca também somava 67 pontos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Sob o comando do treinador português Jorge Jesus, o Flamengo tem grande chance de estabelecer o recorde de pontuação do Campeonato Brasileiro com 20 clubes, iniciado em 2006. O time rubro-negro já tem 78 pontos, três a menos do que o Corinthians de 2015.

Pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Bahia a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio da Fonte Nova. Luan deve substituir o convocado Gustavo Gomez, enquanto Felipe Melo, amparado por efeito suspensivo, retorna no lugar de Thiago Santos.