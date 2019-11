Sem Gómez e Luiz Adriano em campo, Palmeiras recebe visita de Moisés

O Palmeiras realizou mais uma atividade, nesta quarta-feira, de olho no duelo contra o Bahia no final de semana. Desfalcado de Luiz Adriano e Gustavo Gómez, o técnico Mano Menezes trabalhou alternativas no ataque e na defesa do Verdão.

Apesar de estar recuperado da lesão, que o deixou fora por cerca de um mês, o centroavante alviverde ainda sente incômodo na região da coxa. Por isso, ele realiza uma programação específica para o fortalecimento e sólida cicatrização do problema. Deyverson deve seguir como titular na sua ausência.

Quem também não esteve na atividade e é desfalque certo para a próxima rodada é o zagueiro Gustavo Gómez. Convocado pela seleção paraguaia, para os amistosos contra Bulgária e Arábia Saudita, o jogador já está concentrado com os seus compatriotas. A tendência é que Luan ocupe a sua vaga ao lado de Vitor Hugo.

Depois do aquecimento, Mano Menezes realizou um trabalho em campo reduzido na Academia de Futebol. O elenco foi dividido em dois grupos, que se enfrentavam com um limite determinado de toques na bola. O treinamento durou cerca de duas horas, até a chuva dar as caras na Barra Funda.

Toda a atividade foi acompanhada pelo meia Moisés, que aproveitou a pausa no calendário do futebol chinês para retornar retornar ao Brasil e manter a forma física. Ex-Palmeiras, o jogador foi vendido para o Shandong Luneng em julho deste ano.

Na segunda colocação do Brasileirão com 67 pontos, o Palmeiras segue sonhando com o título, apesar da distância de dez pontos para o líder Flamengo. O Verdão volta a campo neste domingo, às 16h, quando visita o Bahia na Arena Fonte Nova.

