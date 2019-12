Orlando City anuncia chegada por empréstimo de Antônio Carlos

Após uma temporada em branco, o Palmeiras trabalha na reformulação do elenco para 2020. Na tarde desta segunda-feira, por meio de seu perfil oficial no Twitter, o Orlando City, dos Estados Unidos, anunciou a contratação do zagueiro Antônio Carlos.

Pelo acordo estabelecido entre Palmeiras e Orlando City, o defensor será emprestado ao time da Major League Soccer (MLS) por um ano, com opção de compra ao final da temporada de 2020. Luiz Muzzi, responsável pelas contratações no time norte-americano, celebrou a transferência.

“Estamos satisfeitos por receber o Antônio Carlos no Orlando City. Ele é um zagueiro experiente, com anos de atuação em alto nível no Brasil, o que traz velocidade e habilidade no jogo aéreo à nossa linha defensiva. Estamos animados para ver tudo que pode alcançar em 2020”, disse Muzzi.

Antônio Carlos chegou ao Palmeiras por empréstimo em 2017 e teve seus direitos econômicos adquiridos pelo clube em julho de 2018, com contrato até o final de 2023. O zagueiro contabiliza 86 jogos e três gols com a camisa alviverde – nesta temporada, pouco aproveitado, fez apenas 23 exibições.

Com a saída de Antônio Carlos para o futebol dos Estados Unidos, o técnico Vanderlei Luxemburgo conta com Gustavo Gomez, Vitor Hugo e Luan como alternativas para armar o miolo da defesa, além do jovem Pedrão, de volta após empréstimo ao América-MG.

