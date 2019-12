Luxa é um dos quatro técnicos campeões pelo Palmeiras desde 1976

O Palmeiras tentou inovar ao procurar pelo argentino Jorge Sampaoli, mas acabou apostando no velho conhecido Vanderlei Luxemburgo para comandar o time em 2020. Curiosamente, ele é um dos quatro técnicos campeões pelo clube alviverde na elite desde agosto de 1976.

Ainda com Ademir da Guia em campo, sob o comando do ex-volante Dudu, o Palmeiras conquistou a edição de 1976 do Campeonato Paulista. O time palestrino voltaria a ser campeão novamente apenas 17 anos depois, em um lapso que contribuiu para reduzir o número de treinadores premiados.

Desde então, apenas os técnicos Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari, Marcelo Oliveira e Cuca foram capazes de repetir Dudu como campeões no comando da Sociedade Esportiva Palmeiras. Até 2015, aliás, somente Luxa e Felipão haviam conseguido.

Superado apenas por Oswaldo Brandão (585) e Felipão (485), Luxemburgo é o terceiro técnico que mais dirigiu o Palmeiras na história, já que acumula um total de 373 jogos. Ganhador do Paulista (1993, 1994, 1996 e 2008), do Brasileiro (1993 e 1994) e do Rio-São Paulo (1993), ele terá a chance de aumentar a galeria de títulos a partir de 2020.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com