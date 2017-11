Neymar pai descarta Europa e põe Lucas Lima no Palmeiras

Lucas Lima será jogador do Palmeiras em 2018. Ao menos é o que indica a fala de Neymar da Silva, pai do craque do PSG e empresário do meia. Nesta terça-feira, o agente concedeu entrevista ao canal Fox Sports e explicou a negociação.

“Hoje não tem essa chance (de surgir uma proposta milionária da Europa que o tire do Palmeiras) não. Primeiro que a janela de dezembro não é tão forte para fazer uma transferência dessas para o exterior. Hoje, o que ele tem realmente é o interesse do Palmeiras. Temos que nos concentrar nisso. Vamos buscar uma situação ganha-ganha para os dois lados. Temos tempo para resolver isso, o interesse é dos dois lados. Agora é só as partes se entenderem”, afirmou o empresário.

Um dos empecilhos que ainda impedem a assinatura de contrato é o tempo do vínculo e a multa para uma futura transferência. Por contratar o atleta de 27 anos pagando apenas luvas, o Palmeiras tem o interesse em um acerto por cinco anos com alta cláusula para negociações. Já o jogador, que segue com o desejo de atuar em um grande clube da Europa, prefere um acordo de menor duração e multa.

“Não tem isso de multa, muita gente está falando nisso. Se o Lucas Lima hoje é um jogador livre, está chegando no Palmeiras através de salários, luvas, não tem porque ter multa. Multa, se for um ano de contrato, por exemplo, já estará estipulada pela lei”, completou.

O camisa 10 tem contrato com o Santos até dezembro de 2018. Nesta segunda-feira, o Palmeiras notificou o Peixe sobre a intenção de assinar um pré-contrato com o atleta. Ainda ontem, após reunião na Academia de Futebol com Alexandre Mattos, os pais de Neymar e de Lucas Lima, foram ao Palestra Itália para assistir à vitória sobre o Botafogo.

“A gente resolveu acelerar o processo para poder acabar com essa situação. Pedi que o Palmeiras oficializasse a proposta, para a gente conversar com o presidente do Santos. Eles conversaram. Lucas Lima poderia ter assinado um pré-contrato desde agosto. Penso que o entendimento será verbal e faremos esse contrato em janeiro, depois que o vínculo com o Santos estiver encerrado”.

Durante o período que defendeu o time da Baixada Santista, Lucas Lima recebeu propostas do Fenerbahçe, da Turquia, e do futebol chinês, mas ambas as negociações não avançaram. Além disso, o meia rejeitou uma proposta de renovação com o Santos, deixando clara sua intenção de sair do clube.

“O Santos é um grande clube também. Lucas Lima precisa se manter em uma grande equipe. Independentemente se ele fosse para China, se fosse para a Turquia, teriam que ser grandes equipes. Mas a escolha da família é ficar aqui no Brasil, essa é a preocupação dele. A saída do Santos ocorreu porque não houve um acordo contratual, houve um desgaste. Graças a Deus ele conseguiu cumprir o contrato dele na totalidade. Espero que ele saia pela porta da frente, que o Santos reconheça o trabalho que ele fez. Claro que é difícil, por estar indo para uma equipe rival, mas espero que tenha esse respeito”, concluiu.

Lucas Lima foi até afastado pelo técnico Elano das últimas partidas do Santos no Campeonato Brasileiro. O comandante santista deu a entender que o jogador não estava com cabeça para jogar nesta reta final da competição.

Com a camisa do Peixe, o meia atuou em 203 jogos e 19 gols, além de ocupar o posto de principal articulador e distribuidor de assistências do time quando estava em campo. O atleta conquistou o bicampeonato do Paulistão, em 2015 e 2016.